El motivo por el que un pueblo de Málaga celebra el día de la independencia de los Estados Unidos

El municipio malagueño de Macharaviaya festeja cada año el día de la independencia de los Estados Unidos. Resulta extraño que un pueblo con poco más de 500 habitantes tenga esta vinculación con el país norteamericano. Su origen se remonta a la Guerra Civil Americana en el siglo XVIII, conflicto en el que participó Bernardo de Gálvez, nacido en Macharaviaya y considerado héroe norteamericano. Desde hace 14 años, este pueblo de la Costa del Sol celebra la fiesta del 4 de julio en honor a Bernardo de Gálvez y al punto de inflexión que supuso la guerra en las democracias occidentales.

El presidente en funciones de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, José Juan Jiménez; el vocal de Turismo en funciones, Juan Peñas; el portavoz institucional, Antonio Sánchez; el alcalde de Macharaviaya, Antonio Campos, y el autor del cartel, Fernando Robles, han presentado la Fiesta del 4 de julio que celebrará el municipio axárquico el primer sábado de dicho mes y que estará dedicada al estado de Texas (EEUU).

"A través de diferentes iniciativas, el Ayuntamiento de Macharaviaya, con su alcalde a la cabeza, ha conseguido dar la relevancia que merece al marcharatungo Bernardo de Gálvez, héroe de la independencia americana; estrechar lazos históricos y culturales con Estados Unidos; y promocionar turísticamente el municipio y la comarca de la Axarquía", ha destacado Jiménez.

Ha puesto como ejemplo de exaltación del militar español "la celebración del 4 de julio, fiesta de la independencia de Estados Unidos de América". "Este fuerte vínculo pone de relevancia la historia de Macharaviaya, y de la Axarquía", ha concluido. El vocal de Turismo ha resaltado "la belleza del casco histórico de Macharaviaya cuyo mantenimiento es ejemplar". "Pero además, este sábado, con motivo de la Fiesta del 4 de julio, se puede disfrutar de una recreación histórica que nos hace viajar al siglo XVIII".

El motivo por el que un pueblo de Málaga celebra el día de la independencia de los Estados Unidos





Campos, que ha detallado el programa de actos, ha indicado que "Macharaviaya celebra desde 2009 la Fiesta del 4 de julio en honor a Bernardo de Gálvez y en conmemoración de la victoria en la primera de las revoluciones que dan lugar a las actuales democracias occidentales".

HECHO HISTÓRICO

El alcalde de Macharaviaya ha recordado que el 4 de julio de 1776, las trece colonias británicas de América del Norte proclamaron su independencia de la Corona Británica, tras años de guerra, "naciendo en 1783 Los Estados Unidos de América, la primera democracia occidental".

"En esta guerra tuvo un papel fundamental España, en un primer momento con una ayuda encubierta y después con una intervención directa. Gracias a su valor y a sus victorias, Bernardo de Gálvez, nacido en Macharaviaya, es héroe norteamericano, Ciudadano Honorario de los Estados Unidos de América", ha añadido.

Campos ha informado que el evento histórico cultural tendrá lugar el sábado 1 de julio a partir de las 20.30 horas en la plaza Bernardo de Gálvez.

"La Cámara de Representantes del estado de Texas ha realizado dos 'Proclamaciones', una de ellas en reconocimiento a Bernardo de Gálvez y otra al pueblo de Macharaviaya", ha explicado el regidor axárquico. "De ahí que este año la fiesta se le dediquemos a este estado en el que además se encuentra Galveztown, y a la que vendrá una delegación de la Cámara de Representantes de Texas para entregarnos dichas resoluciones", ha adelantado el regidor.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También ha hecho referencia "al reconocimiento que siempre han dado a Bernardo de Gálvez, como figura clave de la independencia de Estados Unidos. De hecho, desde 1976 existe la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez en este estado; y la de Macharaviaya, es la única que existe fuera del país norteamericano".

El motivo por el que un pueblo de Málaga celebra el día de la independencia de los Estados Unidos





Campos ha explicado que además de música en directo, a las 21.00 horas tendrá lugar el desfile por las calles del pueblo, hasta la Plaza de Bernardo de Gálvez. "Participan tanto la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez y cada vez más, los vecinos de Macharaviaya ataviados con uniformes, trajes y capas certificados del siglo XVIII. Es una fiesta original con la que realzamos a nuestro ilustre vecino".

Media hora después se procederá al izado de banderas y los himnos de España, Estados Unidos y Texas. Habrá una recreación histórica tras la llegada al puerto de Nueva Orleans. La fiesta finalizará con un castillo de fuegos artificiales.

El viernes 30 de junio, previa a la celebración de la fiesta en Macharaviaya, la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez, la Banda de Música de Macharaviaya y un grupo de vecinos y vecinas desfilarán por el centro de Málaga para promocionar la fiesta.

EL CARTEL

El alcalde de Macharaviaya ha explicado que desde hace dos años, para enriquecer el patrimonio pictórico en torno a esta fiesta, encargan una obra sobre ella a un pintor, sirviendo esta de base para el cartel.

El cartel de este año 2023 nace de la obra pictórica que realiza el artista malagueño Fernando Robles. El diseño del mismo ha corrido a cargo de Cesar Navarro, malagueño con amplia y dilatada experiencia en el diseño gráfico.

El motivo por el que un pueblo de Málaga celebra el día de la independencia de los Estados Unidos





El autor, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, ha explicado que para la obra ha combinado óleo y dibujo grafito. Esta técnica se ha empleado para las figuras del primer presidente de EEUU, George Washington; del gobernador de Luisiana, virrey de Nueva España, comandante en jefe de todas las fuerzas del Caribe, Bernardo de Gálvez; el agente del Congreso de Estados Unidos en Nueva Orleans que defendió la independencia de las colonias, Oliver Pollok; y Diego María de Gardoquí y Arriquibar, comerciante, político, diplomático y financiero español, primer embajador de España en los Estados Unidos.

"Para la obra he querido hacer un juego entre la historia y la imaginación, ofreciendo una visión creativa. Para ello me he servido de la ucronía, es decir una reconstrucción histórica basada en hechos posibles pero que no sucedieron", ha explicado Robles sobre un posible encuentro entre Washington y Gálvez junto a sus asesores en el desfile del primer aniversario de la Independencia Americana en el puerto de Nueva York.