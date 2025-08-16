Mojinos Escozíos abren en el Auditorio Municipal una Feria de Málaga repleta de música en directo: consulta actuaciones y horarios

Mojinos Escozíos abren en el Auditorio Municipal una Feria de Málaga repleta de música en directo: consulta actuaciones y horariosLo primero que remarca El Sevilla (nacido Miguel Ángel Rodríguez en San Juan de Aznalfarache en 1970) es que 'Semos los más grandes' (Warner Music) es el decimoséptimo disco de los Mojinos Escozíos. "Y cierra la trilogía que empezamos con 'Semos unos monstruos' (2004) y 'Semos unos máquinas' (2013). Y es la primera vez que lo editamos en vinilo, después de rogárselo mucho a Warner", apunta a Europa Press.SOCIEDAD CULTURAEFEDE PRODUCCIONES

El programa de la Feria de Málaga 2025 contempla cerca de 200 espectáculos musicales y artísticos. En esta edición, y como viene siendo seña de identidad de la Feria de Málaga, aúna grandes nombres del panorama artístico nacional con reconocidos artistas malagueños, así como actuaciones más autóctonas que ponen de relieve la apuesta municipal por potenciar las tradiciones de la ciudad. Se trata de una oferta para todos los públicos, con carácter gratuito, ya que todos los conciertos son con entrada libre, distintivo esencial del programa de actuaciones de la Feria de Málaga.

Este año, Chambao, Camela, Merche, Mojinos Escozíos, Paco Candela, Toreros con Chanclas, Joana Jiménez y Tamara Jerez forman parte del elenco de artistas y grupos que actuarán en la Feria. A ellos se unen: Señor Mirinda, Aurora Guirado, Encarni Navarro, Ginés González y Hoffman, entre otros.

SABOR MALAGUEÑO

Cabe destacar que la mayoría de los artistas que van a participar en esta edición son malagueños, lo que subraya el respaldo y apuesta del Ayuntamiento de Málaga por el talento artístico local. Este amplio conjunto de actuaciones y espectáculos se desarrolla gracias a los más del millar de artistas de las diferentes disciplinas que participan.

Hay que señalar que la Feria de Málaga contribuye de manera significativa a la actividad económica local, el empleo y el turismo de la ciudad. Al tiempo que también conllevan una importante promoción de la ciudad, a través de la difusión los diferentes acontecimientos que se dan cita a lo largo de la semana. Y es una muestra de la convivencia y la hospitalidad, elementos que definen e identifican a Málaga.

ESCENARIOS

Las actuaciones se distribuyen entre los siguientes escenarios: Auditorio Municipal, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, la Feria Infantil, Caseta de los Verdiales, Escenario de Folclore Popular Malagueño y Centro de Exhibición Ecuestre.

A las actuaciones mencionadas que se desarrollan en el Auditorio municipal, se une el flamenco que estará diariamente presente en la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, donde los aficionados podrán disfrutar de cantaores y cantaoras de primera fila y cuadros y grupos flamencos en espectáculos totalmente gratuitos. Entre ellos, el Chato de Málaga, Chelo Soto, Amparo Heredia, Bonela, Pepe de Campillos, que irán acompañados a la guitarra y al baile, además de grupos flamencos; e igualmente acogerá la final del certamen de canción española Ciudad de Málaga. El flamenco en el centro también tiene su espacio en la Peña Juan Breva, con grupos y cantaores todos los días, como Ana Fargas, José de Chaparro y Vanesa Fernández.

Los Verdiales tienen su espacio singular en la caseta del Cortijo de Torres, dedicada exclusivamente a este arte, con actuaciones de dos pandas cada día y con los tres estilos representados: Montes, Almogía y Comares. Y en el centro, en calle Larios, con actuaciones a diario de dos pandas. Las tradiciones también tendrán su protagonismo en el escenario de folclore popular malagueño, que estará situado en calle Larios, por el que actuarán numerosas academias de baile y coros.

MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA

Para el público infantil dos espacios: la caseta municipal infantil del Real de Cortijo de Torres, que alberga espectáculos desde el sábado 16 al sábado 23 de agosto, por parte de distintas compañías de teatro y musicales. Y en la Plaza de la Merced, con la Feria Mágica, también en dichos días. A ello se une centro de exhibición ecuestre en el Real, que acoge durante todos los días con diversos espectáculos.

ACTUACIONES SÁBADO 16 AGOSTO

El primer día de feria comienza con fuerza en cuanto a actuaciones y espectáculos. Estos son los horarios y lugares donde disfrutar de ellos:

En el escenario Folclore Popular Malagueño en calle Marqués de Larios, de 12:00 a 14:00 horas, actuación de academias de baile de Nani Díaz y Juan Reina.

De 16:00 a 18:00 horas, Coro Paco Ríos, Puntito Flamenco, Coro Rociero Sta. Rosalía Maqueda y Academia de baile Carmen Mostazo.

Los verdiales de distintos estilos se dan cita en el corazón de Málaga, en la calle Larios. Desde las 13 horas, se podrá disfrutar de Panda La Axarquía (estilo Comares) y Panda Manolo Reina (estilo Montes).

En la Peña Juan Breva, calle Ramón Franquelo, 4, se puede disfrutar de la actuación del Grupo Flamenco “Fandango”. Está previsto que la actuación comience a las 14 horas.

A las 14 horas, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, en el Real de Cortijo de Torres, acoge la actuación de 'Chato de Málaga' al cante; Antonio Centenera a la guitarra; y del grupo flamenco “Malagueñas”.

A las 23 horas, se podrá disfrutar en esa misma caseta de los cantaores Pepe de Campillos e Isabel Soto. También se subirá al escenario la copla de Celia López.

En el Real de Cortijo de Torres, en el Auditorio Municipal, actúan Señor Mirinda, que hacen un repaso a los mayores éxitos de la época dorada del Pop/Rock español.

El concierto está previsto a las 22 horas. Una vez finalice la actuación de Señor Mirinda, se subirán al escenario Mojinos Escozíos. La banda liderada por 'el Sevilla', derrochará toda su energía.