La mitad de turistas que recibe Málaga se alojan en viviendas turísticas

La segunda quincena de agosto es el período vacacional por excelencia en nuestro país, especialmente en esta semana en la que celebraremos la Asunción de la Virgen y tenemos un día festivo más. De este modo, este mes la ocupación en las viviendas turísticas en la provincia va a alcanzar el 85%, una cifra que, según la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía aumentará con las reservas de última hora. Hoy día existen en Málaga existen más de 30.000 alojamientos de este tipo, de los que casi 5.000 están en la capital.

Desde esta asociación dan por consolidada esta modalidad de alojamiento que genera un gran impacto económico en el pequeño comercio, como asegura su presidente Carlos Pérez-Lanzac; “el 45% de la facturación del comercio de proximidad está originado por este tipo de viajeros, y la mitad de ellos que vienen eligen vivienda turística para alojarse”.





REGULACIÓN DEL SECTOR

Sobre la necesidad de regular este tipo de alojamiento para evitar problemas de convivencia, desde la asociación valoran las medidas anunciadas por el Ayuntamiento de Málaga, como que la comunidad de propietarios condicione la existencia de un alojamiento de este tipo, pero a la vez reclaman responsabilidad; “ahora mismo existe la ley de propiedad horizontal, que plantea limitar -que no prohibir- este auge de viviendas turísticas. Vemos que se está generando mucha confusión entorno a esto, y hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los administradores de fincas, para que hagan una aplicación de la norma, porque el derecho de un particular no se puede suprimir con una prohibición de forma tan liviana”.

Desde la asociación coinciden con medidas de regulación que exigen los ayuntamientos como considerar “actividad económica” su explotación y que se cuente con un servicio de inspección para combatir los alojamientos ilegales. Carlos Pérez-Lanzac apunta que “esto son fantásticas noticias, porque el cerco a la clandestinidad es cada vez más estrecho, y se tendrá una foto más clara de la contribución a la hacienda pública de este joven pilar de la economía andaluza”.