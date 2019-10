Miles de malagueños trabajarán durante la próxima campaña navideña

Durante la campaña de Navidad se firmarán en Málaga 16.500 contratos, lo que la convierte en la segunda provincia andaluza donde más empleo se generará durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Son datos de un informe publicado por Randstad. Esta campaña de Navidad crecerá el número de contrataciones, y eso es sinónimo del buen nivel de gasto de las familias malagueñas, aunque desde Ranstad advierten que ese crecimiento ya no es como el de los últimos años. Valentín Bote es director de Randstad Research, "el ritmo de crecimiento no tiene tanto que ver como en campañas anteriores. Por tanto, tiene que ver con que los hogares tinen el gasto extra, como hacen siempre, pero no van a tirar la casa por la ventana como otros años y serán algo más moderados", apuntó en COPE Málaga.

SABER BUSCAR

Los próximos 30 días, hasta que el 29 de noviembre comience la campaña navideña con el Black Friday, serán claves para muchos malagueños que confían en encontrar trabajo. Para tener más posibilidades de éxito es imprescindible entregar el curriculum de manera telemática como indica Valentín Bote, director de Randstad Research, "es importante hacerlo de manera telámatica, es importante hacerse una ficha y estar registrado. Por la ley de protección de datos, mover el curriculum en papel ya no estan tan cómoda como se hacía en el pasado", apuntó.

El sector que más contrataciones generará durante la campaña de navidad será el de transporte y logística, con el 38 por ciento de los nuevos puestos. Le sigue muy de cerca la hostería con el 32 por ciento. El presidente de la Asociación Malagueña de Empresarios, MAHOS, Javier Frutos destaca la importancia de esta campaña. Tras el transporte y logística, y el de la hostelería, el del comerció es el sector que más contrataciones efectuará para la campaña navideña, con un 30 por ciento del total