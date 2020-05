Menos limitaciones en Málaga a partir del lunes por el paso a la fase dos

El lunes, Málaga estará en la fase dos. Era lo que se esperaba, aunque el anuncio ha llegado antes de lo previsto. ¿Qué conllevará esa fase dos? Por ejemplo, reabrirán las playas al baño -habrá que ver cuáles y con qué medidas-, se puede viajar por la provincia en grupos de hasta quince personas, aunque aún no se puede cambiar de provincia. Podrán abrir todos los comercios, incluso los más grandes, aunque con un 40 por ciento del aforo. Y los bares podrán abrir dentro, solo en mesa, no en barra, mientras que en las terrazas se mantiene el aforo del 50 por ciento. Habrá, en general, menos limitaciones, pero siguen las medidas de seguridad, por ejemplo, la importancia de mantener la distancia social entre personas que no vivan juntas.

Desde el lunes, un 70% de la población española estará en Fase 2. Entre ellos, los habitantes del área de salud de El Bierzo que comprende las comarcas de El Bierzo y Laciana#Covid_19#EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/OAdCmaGKYP — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) May 28, 2020

REACCIONES ANTE EL AVANCE

Ante el anuncio del avance de Málaga en la desescalada, las reacciones no se han hecho esperar. La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, confía en que "suponga un impulso a la recuperación económica de la provincia, reincorporando empleo y actividad que sirva de estímulo al sector productivo malagueño y al conjunto de la sociedad para demostrar su fortaleza en la salida de esta grave crisis que ha ocasionado la pandemia de COVID-19".

Navarro ha reivindicado, "por el conjunto de la sociedad, ese avance de fases de forma equilibrada y justa para Málaga, que permita la evolución económica y social cuando contamos con las garantías que vienen proporcionando los datos sanitarios hace tiempo".

El 1 de junio, toda Andalucía estará en la misma fase de la desescalada y ahora, la aspiración es que toda Andalucía pase a la vez a la fase tres el lunes 8 de junio (y no se obligue a Málaga a permanecer dos semanas completas en la fase dos). En este sentido, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, explica que a partir del lunes Andalucía trabajará y presentará "toda la documentación" para que la comunidad "entera, tal como se merece y según las cifras desde el punto de vista epidemiológico" pase a la fase 3 "a la mayor brevedad posible".

Nos hubiera gustado que se evitara un retraso que nunca hemos llegado a entender, pero es una buena noticia que Málaga y Granada accedan a la Fase 2 desde el lunes. Lo lógico es que si la incidencia del virus sigue siendo baja las ocho provincias puedan pasar juntas a la Fase 3. pic.twitter.com/ebj21M0PDy — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 28, 2020

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, manifiesta: "No pararemos de pedir que el Gobierno se rija por datos sanitarios y, con ellos en la mano, nuestra provincia debería avanzar a la fase 3 con el resto de Andalucía si se dan las circunstancias"

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Aunque vamos avanzando en el desconfinamiento, no hay que olvidar que el virus sigue ahí y que hay que ser muy respetuosos con las medidas de seguridad. En las últimas 24 horas se han detectado otros cuatro casos de coronavirus en la provincia, y afortunadamente no ha habido que lamentar nuevos fallecimientos, la cifra se mantiene en 285 víctimas del virus en Málaga, donde la presión hospitalaria sigue bajando: 26 ingresados a día de hoy, tres de ellos en la UCI.

También te puede interesar:

- Día sin fallecidos en Málaga por coronavirus y con cuatro nuevos contagios

- Málaga solicitará que un tercio de los agentes de playas que contratará la Junta se destinen a la provincia

- La hermana de un fallecido por coronavirus: "No haberlo despedido es como no cerrar un capítulo"