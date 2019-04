Mena pide a Casado, Rivera y Abascal que no asistan al traslado del Jueves Santo con la Legión

La junta de gobierno de la Congregación de Mena ha solicitado por carta a los líderes del PP, Pablo Casado; Ciudadanos, Albert Rivera; y Vox, Santiago Abascal, que no asistan este año a los actos organizados por la cofradía (como el trasladodel Cristo de la Buena Muerte a manos de los legionarios en la mañana del Jueves Santo) para evitar que se conviertan “en un acto más de la campaña electoral”.

El hermano mayor de la Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad, Antonio de la Morena, traslada a los líderes políticos de los tres partidos en la carta, ante la particular situación política de este año, que ninguno de los actos previstos en esta Semana Santa "pudiese considerarse como escenario de debate electoral y llegar a ocasionar en nuestra Congregación y en nuestro entorno tensiones de carácter político o ideológico, más allá de las metas señaladas en los estatutos".

Así, admiten en la carta la "inquietud" ante la expectativas generadas en la ciudad de Málaga por la coincidencia del periodo de campaña electoral, que se ha iniciado este viernes, y la propia Semana Santa, de ahí el análisis realizado "con natural y honda preocupación" y el acuerdo de la junta de gobierno. Desde la Congregación de Mena confirman la propuesta del hermano mayor, que cuenta con el "apoyo y el beneplácito" de todos los hermanos, la junta de gobierno y el consejo de la hermandad. También han asegurado que los tres partidos políticos "han entendido y comprendido" la petición realizada.

OPINIÓN DEL PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN

El presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, asegura: “Nosotros somos Iglesia, no participamos nunca de la política; en un colectivo como el nuestro con 80.000 hermanos de cuota y y más de media ciudad cofrade, evidentemente hay de todas las sensibilidades políticas e ideológicas”. El presidente de la Agrupación añade: “En eso no entramos porque no es lo nuestro, en nuestras reuniones nunca hablamos de política, bastantes temas tenemos; y en ese sentido lo que ha decidido Mena... magnífico”.

El desembargo de los caballeros legionarios y el traslado de los sagrados titulares de la Congregación de Mena es uno de los actos más multitudinarios de la Semana Santa malagueña. Se celebra el Jueves Santo por la mañana, previa a la salida procesional ese mismo día por la tarde. Desde la Congregación de Mena están abiertos a recibir a los políticos en otra fecha y dicen que los tres partidos han comprendido la petición.

REACCIONES DE PP Y C'S

El líder del PP, Pablo Casado, considera que la petición de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte para que los líderes políticos no asistan a sus actos es una "buena sugerencia" y ha añadido que esta campaña tiene que discurrir con el "respeto a las creencias de cada español". A su entender, esos días de procesiones "poco más se puede hacer que acompañar las propias tradiciones de cada ciudad". "Lo entiendo. Además, yo no había anunciado mi presencia en Málaga como caravana de campaña. Estaba en blanco ese día. Creo que es una buena sugerencia", ha declarado Casado en un encuentro en Oviedo con empresarios asturianos.

Por su parte, desde Ciudadanos aseguran que entienden la postura de Mena, pero ha aclarado que su intención no era acudir al desembarco de los efectivos de la Legión que trasladan al Cristo de la Buena Muerte el Jueves Santo, sino simplemente hacer una "visita privada" a la cofradía. "Nunca íbamos a haber ido al desembarco. En cualquier caso, entendemos y respetamos la decisión de la cofradía y dejamos claro que siempre sería a título privado la visita, respetando las tradiciones", han subrayado. En su calendario de campaña, Albert Rivera tiene previsto ir a Málaga el Jueves Santo por la tarde, tras visitar Granada por la mañana.