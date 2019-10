Lo mejor de Tricicle en el teatro Cervantes de Málaga

Los "Hits" de Tricicle, recopila sus mejores gags. El aluvión de números breves de Bits en 2016 y la ‘risoterapia’ de Garrick en 2011, con una obra que resume casi cuarenta años de suministro de carcajadas al público.

'Los espectadores a través de nuestra Web han podido votar en cada ciudad por los números que más le ha ngustado de nuestra carrera y por eso en cada lugar el espectáculo es distinto' asegura Paco Mir en Buenas Tardes Málaga.

EL ESPECTÁCULO

'Hits contiene lo mejor de lo mejor de Tricicle porque hemos tenido que dejar a un lado sketches que seguramente alguien echará en falta' afirma Paco Mir. Hits es el acrónimo de Humor Inteligente Trepidante y Sorprendente y reúne doce escenas mínimamente reducidas y un amplio resumen, que cierra el espectáculo, compuesto de gags cortísimos, casi todos tal cual fueron estrenados, ya que el paso del tiempo no les ha afectado para nada. 'Sin embargo algunos hemos tenido que adaptarlos, como el que aparecíamos con un FAX en el escenario y ahora lo hemostenido que sustituír por móviles porque si no muchos jóvenes no lo entendarían' cuenta Paco Mir. Esta recopilación de algunos de sus mejores momentos es el adiós definitivo de Tricicle de los escenarios. La gira de Hits comenzó en Albacete en de 2016, y acabará a principios del 2020.

TRAYECTORIA

Tricicle lleva ya casi 40 años de trayectoria artística. Es la única compañía teatral de España en la que sus fundadores continúan en activo ejerciendo de actores. Han creado 9 obras y han estado presentes también en el mundo del cine, la televisión o la publicidad. Su público abarca todas las edades y condiciones, olvidando sus prejuicios en la puerta para ‘simplemente’ pasárselo bien durante y después de la función, ya que muchos de los números de Tricicle se han convertido en memoria popular.