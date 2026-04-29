Médicos de toda Andalucía se manifiestan hoy en Málaga contra el Estatuto Marco del Gobierno Central: "El profesional de la medicina está explotado"

Más de 1.000 profesionales sanitarios de toda Andalucía se han manifestado este miércoles en Málaga para mostrar su profundo rechazo al borrador del Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad. Facultativos provenientes de diversas provincias andaluzas han expresado a los micrófonos de 'Herrera en COPE Más Málaga', algunas de sus reclamaciones como la inclusión de medidas de protección frente a las agresiones, el reconocimiento de las horas de guardia como tiempo cotizado para la jubilación y una regulación de los descansos que ponga fin a las 'jornadas maratonianas'.

Otra de las exigencias que reclaman los profesionales sanitarios es la participación activa en la redacción de la nueva normativa que regulará su profesión. La marcha, que ha comenzado a las 11:30 horas desde la Plaza General Torrijos, ha recorrido las principales calles de la capital, desde el Paseo del Parque o Calle Larios .

La voz de la experiencia: décadas de desgaste

Entre los manifestantes se encuentran médicos con una larga trayectoria, testigos directos del deterioro de la profesión. Es el caso de Juande Jumeda, médico de atención primaria en Cádiz con 29 años de experiencia en la sanidad pública. Jumeda ha viajado a Málaga para defender "un estatuto marco para la posición médica y facultativa". Según explica, esta reivindicación no es nueva, sino que se enmarca en una serie de movilizaciones que comenzaron el año pasado. El facultativo gaditano subraya la necesidad de que la nueva ley reconozca las particularidades de la profesión, como los largos años de formación, que se extienden a "diez u 11 años según la especialidad".

Otro de los puntos críticos que señala Jumeda es el tratamiento de las guardias médicas: "Un profesional puede llegar a realizar guardias durante 30 años, aunque estas horas cotizan en la base, no computan como años de bonificación para adelantar la jubilación", argumenta el facultativo a los micrófonos de COPE, así como la remuneración injusta de las horas de guardia que: "Se pagan menos que una hora de jornada ordinaria, incluso en festivos como el 25 de diciembre", añade. Además, denuncia la peligrosidad de su trabajo, con agresiones que ocurren "prácticamente cada semana en toda España".

El profesional de la medicina está explotado" Eloy García Médico gaditano de Medicina Intensiva

El sentir de agotamiento es generalizado. Eloy García, médico de Medicina Intensiva en el Hospital Universitario La Línea, y con 40 años de experiencia, resume el estado de ánimo de la profesión como una mezcla de "hastío y cansancio". García va más allá y afirma que uno de los pilares de la sanidad pública se sostiene sobre la explotación de sus profesionales: "El profesional de la medicina está explotado, y gracias a eso les puede llenar la boca a los políticos cuando hablan de sanidad pública", ha declarado con contundencia durante la manifestación.

Una afirmación que comparte Cristina Guitar, médico de familia y urgencias en el Hospital Universitario Costa del Sol. Su reclamo, tras cuatro décadas de servicio, es simple y directo: "poder vivir", una petición que encapsula la necesidad urgente de conciliación familiar y personal.

Redacción COPE Málaga Los médicos andaluces claman hoy en Málaga contra el Estatuto Marco del Gobierno Central

Reivindicaciones clave de los facultativos

La principal reclamación que ha unido a los médicos andaluces es la paralización del actual borrador del Estatuto Marco y la apertura de una mesa de negociación real donde sus aportaciones sean tenidas en cuenta. Consideran "inaceptable" que se legisle sobre su futuro profesional sin contar con ellos. Las protestas, según advierten desde los sindicatos, se intensificarán con nuevas jornadas de huelga "si el Ministerio de Sanidad no atiende a sus demandas". El objetivo es conseguir un marco normativo que dignifique y reconozca las singularidades de la práctica médica en el Sistema Nacional de Salud.

Es la tercera jornada consecutiva de una huelga que viene contando con un seguimiento de más del 50% por ciento de los médicos de la capital y la provincia. La limitación de la jornada laboral es otro pilar fundamental. Denuncian que mientras la mayoría de trabajadores tienen jornadas de 35 horas semanales, ellos continúan realizando "70 horas, son muchas semanas", una situación que consideran 'insostenible'.

La huelga y su impacto en los pacientes

La cancelación de citas es la tónica general en hospitales y centros de salud, generando incertidumbre y malestar. Muchos ciudadanos, como Carmen, ven cómo sus citas, esperadas durante mucho tiempo, son pospuestas. Su hija Susana relataba la frustración de acompañar a su madre para una sesión de rehabilitación y encontrarse con la consulta cerrada: "Ahora tengo que esperar a otra nueva cita que me han dado, que es dentro de dos semanas, la verdad que fastidia".

De hecho, muchos ciudadanos no solo entienden la protesta, sino que añaden sus propias peticiones al sistema sanitario. Una de las quejas más repetidas es la falta de personal, que deriva en largas esperas en urgencias y para pruebas diagnósticas. "No es normal que vayamos a hospitales y pasemos 8 horas sentados, y que al final no te hagan ni una ecografía", comentaba Raquel, una paciente para COPE Málaga.