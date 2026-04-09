Mayte Martín regresa al flamenco con "In illo tempore", un disco que reivindica la autenticidad y el sonido puro

La cantaora Mayte Martín regresa al panorama discográfico con su primer álbum de flamenco en más de veinte años, “In illo tempore”, un ambicioso trabajo doble que presentará en directo el próximo domingo 19 de abril en el Teatro Cervantes de Málaga. Este nuevo proyecto llega después de un largo periodo de crecimiento personal y artístico, ya que su anterior disco de estudio de flamenco data del año 2000.

Un homenaje al pasado y la autenticidad

El título del álbum, “In illo tempore”, es una expresión latina que significa “en aquel tiempo”. Para Martín, es una frase “casi mística” que refleja su “respeto religioso al tiempo, al pasado, a las raíces”. La elección del nombre subraya una declaración de intenciones: una reivindicación de la autenticidad y de “la ausencia de prisa, que es lo que ahora prima”.

El álbum se divide en dos partes bien diferenciadas: “Puro” y “Entreverado”. En “Puro”, la artista explora su faceta más cantaora y ceñida a lo clásico, aunque con una interpretación libre en la que se siente “Soy esclava del fondo y no de la forma”". Por otro lado, “Entreverado” es una parte “más liberada” donde el flamenco convive con otras músicas que han nutrido a la artista durante toda su vida.

Soy esclava del fondo y no de la forma""

Un sonido natural y sin artificios

Uno de los aspectos más destacados de “In illo tempore” es su sonido. Maite Martín ha buscado de forma intencionada una producción muy natural, con una mezcla “sin compresión prácticamente”. El objetivo era conseguir que, al escucharlo, “parezca que tienes a la gente ahí tocando y cantando”. Esta búsqueda de naturalidad ha dado un gran protagonismo a las percusiones, que la artista describe como “muy especiales” y “arcaicas”.

Rina Srabonian Mayte Martín

Que parezca que tienes a la gente ahí tocando y cantando""

El disco es el resultado de un largo proceso creativo que abarca más de dos décadas de evolución. Según explica la propia artista, el álbum recoge lo más interesante que ha generado desde que publicó “Creencia” en el año 2000. Mientras que la mayoría de las composiciones de “Entreverado” nacieron sobre los años 2012 y 2013, “Puro” refleja su crecimiento y madurez como cantaora.

Presentación en el Teatro Cervantes

La presentación en Málaga tendrá lugar el próximo domingo a las siete de la tarde en el Teatro Cervantes. Maite Martín subirá al escenario con los mismos músicos que han grabado el disco: Ángel Flores, Antonio González, David Domínguez y José Gálvez. El concierto, que la artista define como “casi dos conciertos en uno”, incluirá todo el repertorio de “Entreverado” y una parte de “Puro”, con un espacio especial para el cante y la guitarra sin más acompañamiento.

La cantaora guarda una conexión especial con Málaga, donde se le tiene en alta estima desde que publicó su disco “Alcántara Manuel”, un trabajo basado en los poemas del escritor malagueño. Un disco en el que, según sus palabras, puso “mucho corazón” y que recuerda con gran afecto.