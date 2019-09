El mayor reto de Bernardo Cortés: Realizar el Camino de Santiago

Bernardo Cortés es un policía local de Nerja que se ha marcado como reto realizar el Camino de Santiago en bicicleta. Tiene previsto salir desde el Balcón de Europa y lo hará por una buena causa; recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.

Para este recorrido Bernardo no contará con ningún tipo de ayuda externa, sólo con la compañía de un amigo de Frigiliana. La idea de hacer 120 kilómetros diarios. "Tengo billete de vuelta de avión el día 20, pero quiero llegar en entre diez y 13 días, es el margen que más o menos me doy", ha explicado Cortés quien además ha contado en Herrera en COPE MÁS Málaga que lo hace como muestra de agradecimiento al médico que lo operó, a la Asociación Española contra el Cáncer, y a todos aquellos que le ayudaron a superar un cáncer de colon "de los malos", según le explicaron los médicos, por lo que se puso en sus manos para "luchar y afrontarlo", ha relatado.

Bernardo apunta además que, "entonces hice la promesa de que si salía adelante y cuando medio me recuperara iba a hacer el Camino de Santiago desde el Balcón de Europa de Nerja en bicicleta, para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer", ha detallado.

Al año de la operación para superar su enfermedad comenzó a entrenar y a competir, ya que hace trail de montaña. Se ha preparado también con su trabajo y en su tiempo libre, con salidas en bicicleta.

"Físicamente me encuentro relativamente bien y ahora pues me he tirado prácticamente un mes cogiendo mayormente la bici para ir acostumbrando la musculatura", ha detallado, a lo que ha añadido que no cree que se produzca "ningún problema" durante el reto, aunque ha indicado que "si después hay algún imprevisto de salud o de avería mecánica pues igual se atrasa".

BUENA RECAUDACIÓN

Bernardo asegura que esperaban recaudar unos 4.000 euros, pero debido al ritmo de las donaciones, ya se han superado los 25.000. Esperan que la recaudación siga creciendo ya que los que lo deseen podrán aportar una cantidad en una cuenta que estará abierta hasta que Bernardo Cortés culmine su reto solidario en la Plaza del Obradoiro.