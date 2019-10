El Materno de Málaga preservará el tejido ovárico de niñas enfermas de cáncer para que puedan ser madres

A partir de ahora, las niñas que tengan que someterse a un tratamiento oncológico podrán preservar su tejido ovárico para ser madres en el futuro. Se trata de una técnica pionera en Andalucía que se va a desarrollar en el Hospital Materno Infantil de Málaga. A las menores se les extraerá el tejido ovárico, que será conservado en el Banco de Tejidos, ubicado en el Hospital Civil. Ese banco ya está disponible para acoger los primeros casos.

Se calcula que cada año, una docena de menores andaluzas podrán preservar así su fertilidad antes de someterse a un tratamiento contra el cáncer, ya que una de sus secuelas es la infertilidad. El cirujano pediátrico del Materno, Rafael Parrondo, explica que la quimioterapia “puede hacer que pierdan los folículos que tengan en los ovarios y la radioterapia también provoca la muerte de esos folículos”.

ANÁLISIS DEL TEJIDO

La extracción de una porción de uno de los ovarios se realizará en los quirófanos de Pediatría del Matero (mediante laparoscopia) y después, se conservará a bajas temperaturas para su futuro reimplante. Antes, eso sí, el tejido se analiza: “Parte de ese tejido se envía a Anatomía Patológica para que lo estudien y nos digan que no hay nada que pueda contraindicar en un futuro hacerle un reimplante de ese tejido”. “Si está afectado de la enfermedad, por ejemplo de una leucemia, no puedes reimplantárselo después a la niña porque le estarías provocando la misma enfermedad de la que le has curado”, explica el doctor.

La reimplantación del tejido ovárico se puede realizar de tal forma que, una vez practicada, la mujer se quede embarazada de forma natural, sin ningún otro tipo de tratamiento. Hasta ahora, a estas pacientes se les ofrecía la posibilidad de preservar su tejido ovárico, pero fuera de Andalucía, así que en la mayoría de las ocasiones la propuesta se rechazaba. Ahora, el banco de referencia para este tipo de casos en la comunidad está en Málaga.