Margarita del Val avisa a quienes no quieren vacunarse contra la Covid: "Nueva vacuna en primavera"

España es uno de los países que mayor porcentaje de vacunados tiene. Según los últimos datos se han vacunado más unas 38 millones de personas, lo que supone que el 86,6% de la población residente en nuestro país ya cuenta con algunas de las dosis de las distintas vacunas que existen en el mercado ( Pfizer, Moderna, Astrazeneca y Johnson&Johnson).

Según los datos que maneja el portal Datadista, en España se han inoculado casi 92 millones de dosis de las distintas vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Aún así, hay unss tres millones de personas que no se han vacunado y que no tienen ningún tipo de intención de hacerlo por miedo a los efectos que pueda tener en su cuerpo o porque no lo consideran necesario.

Con este contexto Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) y Centro de Biología Molecular (CBM-CSIC), ofreció una conferencia telemática bajo el título "Vacunas y variantes: actualidad y futuro",organizada por el Comité COVID del Ayuntamiento de Granada, que ha programado siete conferencias de expertos sobre el coronavirus.





VACUNAS SEGURAS Y EFICACES

Margarita del Val tiene claro que las vacunas que se están inoculando en España son efectivas y seguras: "En España nos hemos vacunados más de 30 millones de personas. Quedan unas tres millones de personas sin vacunar. La mayoría de las personas que están falleciendo son personas sin vacunar. El riesgo es superior para ellos. Por eso, les digo a esas personas que pierdan el miedo a vacunarse",explica de manera contundente.

El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos un dato demoledor sobre el riesgo de fallecimiento en personas de 60 a 79 años, tanto en personas no vacunadas como vacunadas conta la COVID. El dato que revela es contundente, las personas de esta franja de edad sin vacunar tiene 30,5 veces mayor riesgo de fallecer por coranavirus que las personas que sí se han vacunado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? La #VacunaCOVID19 nos protege frente al virus



?? Entre el 6 de diciembre y el 30 de enero, en personas de 60 a 79 años, el riesgo de fallecimiento fue 30,5 veces mayor entre personas no vacunadas que en vacunadas.



GIV p.10 ??https://t.co/xvw7u5m1Jp#YoMeVacunoSeguropic.twitter.com/6jeCntW43k — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) February 15, 2022





Del Val reitera el daño que supone para nuestro organismo la entrada de un virus desconocido para nuestro sistema inmunitario, como ocurrió con el COVID - 19 en la peor fase de la pandemia en 2020, riesgo que desaparece para las personas que ya están vacunadas, pero no así para los que no se han vacunado, que siguen teniendo el mismo riesgo que cuando el virus empezó a propagarse por el mundo a finales de 2019: "Cuando nos enfrentamos a un virus que no hemos visto nunca, el cuerpo no tiene defensas ni potencia inmunitaria y va acumulando desequilibrios. Eso hace que el virus pueda arrasar porque nos pilla sin defensas. La solución son las vacunas: una vez vacunados se establece la memoria inmunitaria que se refuerza con cada infección posterior y así el virus no se puede saltar esa protección. Lo mejor es que nos pille vacunados"

NUEVA VACUNA EN ABRIL

La viróloga del CSIC también lanza un mensaje a los temerosos de inyectarse la vacuna contra el coronavirus y deja claro que son seguras. "No existe ninguna vacuna ni ningún medicamento con este perfil de seguridad. Porque al haberse vacunado muchas personas conocemos más de ellas que ninguna otra vacuna ni ningún otro medicamento".

Margarita del Val quiso mandar un mensaje de tranquilidad a las personas que tengan miedo a este tipo de vacunas. La viróloga habló sobre la nueva vacuna que estará próximamente en el mercado, se espera su llegada para el mes de abril, y que lleva un proceso similar a las vacunas tradicionales: "En la próxima primavera llegará al mercado una nueva vacuna que no tiene material genético, que está basada solo en la proteína S. Esas personas que tenían recelos, que sepan que esta es una vacuna muy clásica. Y, por eso, les animo a vacunarse," subrayó.

La charla fue moderada por el profesor de Salud Pública José Martínez Olmos y el doctor Joan Carles March.

También te puede interesar:

Margarita del Val adelanta una nueva característica de la ómicron 'sigilosa': "Que nadie lo piense"



Margarita del Val habla claro sobre los test de antígeno en las comidas de Navidad: "La lotería"