Manuel Sarria recibirá la Medalla de Oro de la Diputación de Málaga el próximo 26 de abril

La gala tendrá lugar en la iglesia de la Cala del Moral coincidiendo con el Día de la Provincia y recibirán también esta distinción la empresa Acotral, líder en el sector del transporte nacional e internacional de mercancías; la Fundación Harena, que trabaja para mejorar la vida de las personas más vulnerables; y el karateka argentino afincado en Torremolinos, Damián Quintero.

Con esta medalla, a Manuel Sarria se le reconoce sobre todo su trayectoria y la defensa de Málaga que siempre hace en su trabajo. ‘Yo creo que es así’ ha dicho el humorista en Buenas Tardes Málaga. ‘Llevo 42 años trabajando y en cualquier sitio hemos colado siempre el nombre de Málaga, por que soy un enamorado de Málaga, y nunca me he querido ir a vivir a otro sitio que no sea Málaga.

Juan Rosa “El Pulga”

Manuel ha confesado que en la gala, igual que cada día desde que nos dejó, su compañero en el Dúo Sacapuntas estará presente. ‘Juan es el 50% de esta medalla y yo cada vez que hago una actuación siempre pido un aplauso para él y no para que la gente diga lo bueno que soy, sino porque me da la gana’

Manuel Sarria comenzó a ser conocido como humorista cuando a finales de los años 70 se unió a Juan Rosa, ‘El Pulga’, formando el Dúo Sacapuntas. Durante años, trabajaron en diversos espectáculos en salas de fiesta y otros locales de ocio en la Costa del Sol, y su fama y proyección a nivel nacional la alcanzaron cuando en 1987 comenzaron su participación en el concurso ‘Un, dos, tres’.

El dúo continuó trabajando en hoteles, salas de fiestas y en programas de la televisión andaluza hasta que en 2002 falleció Juan Rosa. Desde entonces, Manuel Sarria ha desarrollado con gran éxito su carrera en solitario. Regresó a ‘Un, dos, tres’ interpretando el personaje ‘La Viuda de Paco’, con sus dos hijas, Tati y Quieti, y ha participado en diversos programas televisivos andaluces y nacionales, entre ellos, recientemente, en ‘El Hormiguero 3.0’. Sarria, que siempre que ha podido ha proyectado el nombre de Málaga, ha cultivado también sus facetas de actor y de presentador, sin olvidar que es un apasionado del atletismo, incluso organizando pruebas como la media maratón de Málaga.