Málaga, una de las primeras provincias europeas en dar la bienvenida al 5G

Málaga es una de las provincias donde a partir de este fin de semana comience a funcionar el 5G, una tecnología de quinta generación que ofrece hasta 10 veces más velocidad que la actual 4G.

La encargada de poner en marcha en nuestra provincia el 5G es una operadora de telefonía móvil, y en principio, sólo funcionará en ciertos modelos de tres marcas de teléfonos móviles. Los teléfonos que comercializará son de la marca Samsung (Samsung Galaxy S10), LG (LG V50 ThingQ) y Xiaomi (Xiaomi Mi MIX3), no así de Huawei, cuyos terminales no han sido certificados aún y que se incluirán una vez que no existan dudas sobre estos terminales, al referirse sin mencionarlo al veto de empresas como Google.



USOS MÁS ALLÁ DEL OCIO

El experto en esta tecnología, Ricardo Medina, asegura que el 5G ofrecerá nuevas posibilidades en distintos ámbitos, como el sanitario “puede que en un accidente el primero que atienda a la víctima sea un paramédico. Imaginemos que surge una complicación. Gracias a la rapidez e inmediatez de la tecnología 5G, podrá contactar con un cirujano que, en tiempo real, le indique con precisión qué es lo que debe hacer”, apunta Medina, quien además calcula que esta tecnología 5G no se usará de forma generalizada entre los consumidores antes de cinco años.

DATOS TÉCNICOS

El 5G tiene ventajas como la reducción de la latencia, hasta 5 milisegundos, lo que será fundamental en la transformación de sectores clave para el desarrollo económico y aplicaciones en tiempo real como el coche autónomo, telemedicina, realidad virtual, vídeo 8K y "cloud gaming" (juegos en la nube).