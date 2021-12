Málaga suma 570 contagios de coronavirus en un día con dos fallecidos

Es el peor dato de contagios de esta última ola de la pandemia: 570 contagios registrados en Málaga en un solo día, que además deja dos fallecidos y tres ingresos más, en total 113 pacientes COVID-19 en los hospitales de la provincia (29 de ellos en la UCI).

La tasa de incidencia sube más de 20 puntos, está en 186 contagios por cada cien mil habitantes en la provincia. La capital supera la tasa de 194 y hay un municipio malagueño que supera la tasa de mil, es más, la duplica: en Serrato, la incidencia está en 2.282 casos por cada cien mil habitantes.

Presentamos en Málaga las 21 nuevas ambulancias del 061, dentro del proceso de renovación de la flota de transporte de emergencia sanitaria de Andalucía y equipadas con la última tecnología para actuar de la forma más rápida.



Garantizamos la calidad asistencial del paciente. pic.twitter.com/2Hj0aD1awv — Jesús Aguirre (@jesusraguirre) December 10, 2021

Los datos son preocupantes, pero desde la Junta de Andalucía aseguran que, por ahora, no se prevén restricciones. Lo ha dicho en un acto en Málaga el consejero de Salud, Jesús Aguirre, "estamos preocupados y expectantes, pero no hay que tomar ninguna medida restrictiva brusc,a porque no esperamos ningún crecimiento abrupto de la incidencia acumulada, ni de los ingresos hospitalarios”, apuntaba Aguirre ante los medios.

BROTE EN LA UCI DEL HOSPITAL REGIONAL

En el brote de coronavirus registrado entre profesionales de la UCI del Hospital Regional, se eleva a 96 el número de casos (entre trabajadores y familiares) asociados a ese brote, cuyo origen podría estar en una comida de Navidad. Desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía aseguran que ninguno de los contagiados ha tenido que ingresar en el hospital, por eso esperan que las bajas no se alarguen, "no hay ninguna merma en el personal sanitario, como son todos vacunados y, mayoritariamente y sin clínica, pues se les volverá a hacer su prueba de PCR y sin ningún problema, si dieran negativo volverán a su puesto de trabajo”, quiso subrayar.

VACUNACIÓN Y PASAPORTE

Por cierto, la próxima semana, el miércoles 15 de diciembre, se comenzará a vacunar a los niños de 5 a 11 años. Las autoridades sanitarias esperan una respuesta masiva a esta vacunación.

�� Evolución de los casos confirmados de #COVIDー19 y personas recuperadas en las últimas 24 horas en #Andalucía. ✅ pic.twitter.com/mDja2mR9b2 — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) December 10, 2021

El pasaporte COVID ya está en vigor para entrar a hospitales y residencias de mayores (hasta el 15 de enero) y la Junta y los expertos han acordado pedir autorización judicial para que sea obligatorio para la hostelería y el ocio nocturno. Una petición que apoyan los propios empresarios del sector, como Javier Frutos, al frente de la patronal hostelera de Málaga y Andalucía quien apuntaba hoy en COPE Málaga que, "nos jugamos mucho en esta navidad, y creo que si es mejor medidas preventivas, que no restrictivas, la situación es muy complicada en hostelería, así llevamos ya casi dos años en esta tesitura, por lo que tengamos unas navidades normales es algo básico. Poner esta medida del pasaporte COVID es beneficioso, por lo que vacunarse es una responsabilidad de y por para todos y nos vendrá bien a todos para salir de esta”, apuntaban desde la patronal.