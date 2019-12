Málaga y Sevilla se conectan con la primera videollamada 100% 5G

La tecnología avanza a pasos agigantados y cada día se avanza en algo novedoso. Conectar dos ciudades gracias a la tecnología 5G ya es posible y hoy se pudo comprobar. Francisco de la Torre y Juan Espadas Cejas, alcaldes de Málaga y Sevilla, han realizado la primera llamada 100% 5G entre dos ciudades europeas. De esta forma, se muestra la decidida apuesta de ambas ciudades por el futuro de las telecomunicaciones que llegará de la mano de la nueva red 5G. Ambos alcaldes se han conectado a través de una videollamada en la que han utilizado la nueva red móvil 100% 5G (“stand alone”) de última generación desplegada por Orange en colaboración con Huawei. La videollamada se realizó desde dos tiendas de Orange, en Málaga y Sevilla.

La primera experiencia en Europa

La videollamada entre los alcaldes de Málaga y Sevilla es la primera experiencia con esta tecnología usando equipos y teléfonos comerciales 100% 5G en Europa. En concreto, se utilizaron teléfonos comerciales Mate 20 X y la red 100% 5G de Orange extremo a extremo, desde la estación base 5G hasta el núcleo de red (5G Core), que permitirá ofrecer todos los nuevos servicios que vendrán con la tecnología 5G. Orange está llevando a cabo pruebas en torno a la tecnología 5G en distintas ciudades de España, entre las que se encuentran Málaga y Sevilla que, de esta forma, se sitúan a la vanguardia de esta revolución en el mundo de las telecomunicaciones.

Málaga y Sevilla, a la vanguardia en 5G

El 5G no es simplemente una nueva etapa en el uso de dispositivos móviles, siendo diez veces más rápido que 4G. 5G va más allá y es un avance tecnológico que nos empuja a una era de inmediatez y tiempo real, donde, combinándose con otras tecnologías, como EDGE-Cloud y Multiaccess Edge Computing (MEC), permite tiempos de respuesta de la red tan bajos como un milisegundo. Con este hito, ambas ciudades se muestran como dos excelentes lugares para desarrollar proyectos reales en 5G e invertir para los nuevos servicios que requiere la industria.

5G permitirá una masiva conectividad IoT (Internet of things o Internet de las cosas) para ciudades inteligentes, smart metering y wearables; también una extrema baja latencia para servicios como el vehículo autónomo, automatización industrial y servicios críticos de emergencia; y necesidades muy bajas de energía. La industria del transporte y de la automoción son dos de los sectores donde sus consecuencias son más fácilmente visibles, aunque se espera ver este impacto también en muchas nuevas industrias y servicios: telecirugía, fábricas inteligentes, logística, energía, ciudades inteligentes, robótica, medio ambiente, seguridad pública.

La arquitectura de red “stand alone”, que se ha utilizado para esta llamada, es la que permite a los operadores construir una red 5G independiente de la infraestructura 4G, diferenciándose así de experiencias anteriores con arquitectura Non Stand Alone (NSA), que utiliza la red 5G únicamente como una ampliación de capacidad de la red 4G.