El Málaga-Reus se jugará

Se jugará el Málaga-Reus pero no en la mejor situación para el equipo catalán. La situación del conjunto catalán es dramática. Cinco futbolistas quedaron libres el pasado viernes 28 de diciembre por impagos, entre ellos Mikel Villanueva, obligado a regresar al Málaga para, a priori, salir cedido de nuevo. El Málaga pondrá todo de su parte para intentar sacar los primeros tres puntos del año y poner la primera piedra del ascenso.

Se da el caso que en la sesión de entrenamiento ya en Málaga no estuvo Mikel Villanueva, que ha quedado liberado precisamente del Reus, pero que aún no se ha presentado a los entrenamientos al tener que ultimar diferentes aspectos en la localidad tarraconense. Está por ver, por cierto, qué ocurre ahora con el zaguero venezolano ya que aún no le han sido expuestos los planes deportivos del Málaga con él. La afición malaguista prepara una ovación al equipo catalán este domingo en La Rosaleda.