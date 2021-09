Málaga registra solo 58 contagios en un día sin fallecidos por coronavirus

De la pandemia, un dato realmente bajo el de este martes, 21 de septiembre: solo se han registrado 58 contagios en una jornada sin fallecidos por coronavirus. El número de hospitalizados por COVID-19 desciende hasta los 133 pacientes, de los que 30 están en UCI.

La tasa de incidencia sigue bajando: en la provincia es de 75 contagios por cada cien mil habitantes y en la capital, de 71. Este martes se ha comenzado a poner terceras dosis a mayores que viven en residencias. En Málaga se vacunará por tercera vez a unos 8.000 mayores.

El delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, ha precisado que dentro de esta campaña esta semana se van a inocular 1.300 vacunas de Pfizer en residencias del Distrito Málaga-Guadalhorce para "acreditar ese nivel de anticuerpos que deseamos que nuestros mayores tengan", dijo

Asimismo, ha recordado que también se está vacunando hace unos días a personas inmunodeprimidas o trasplantadas, "pacientes a los que queremos proteger a ultranza"; mientras que se está a la espera de autorización para vacunar a los menores de 12 años. "Los equipos están formados, son muy eficaces y tenemos vacunas", ha dicho, señalando que "en pocas fechas, más metidos en el otoño", anunciarán una campaña de vacunación de la gripe.

MENSAJE A LOS NO INMUNIZADOS

Pero el delegado ha vuelto a incidir en que "lo que más nos preocupa es ese grupo de ciudadanos de los treinta y tantos años o veintitantos largos, que por un motivo u otro no se han querido vacunar y que han tenido todas las oportunidades". "Que piensen dónde se van a esconder, el virus está en toda la tierra, es una pandemia, dónde van a mantenerse lejos del virus, no existe esa posibilidad; tarde o temprano se van a contagiar", ha dicho a esas personas que dudan en vacunarse.

��Comenzamos a administrar la tercera dosis de la vacuna frente al #COVIDー19 en residencias de mayores.

����‍⚕️Los equipos de enfermería se desplazan a las residencias de mayores para inocular la tercera dosis a más de 43.554 personas residentes.

Bautista ha explicado que las variantes que van llegando "cada vez son más agresivas" y ha incidido en que estas personas "realmente están sometiéndose a un riesgo innecesario". "Los que estamos vacunados tenemos infinitamente más posibilidades de sobrevivir a esta pandemia que los que no", ha aseverado.

"Yo les rogaría que hicieran un acto de conciencia para protegerse a sí mismos, a sus familias y a su ciudad", ha reiterado el delegado, quien ha insistido en que "lo más inteligente que pueden hacer es vacunarse ya", recordando que varias unidades móviles estarán esta semana por la provincia para la vacunación sin cita previa.

BAJA LA INCIDENCIA

Ha expresado que la incidencia por coronavirus sigue bajando "y dentro de nada ya no estaremos ni siquiera en nivel 1", pero ha asegurado que "eso no significa que no pueda venir una sexta ola", por lo que ha apuntado que "tenemos que parar el virus poniendo barreras y la barrera es la mascarilla".

Por último, ha manifestado que la vacuna "es fundamental para evitar que nos tengan que atender en un hospital o un desenlace fatal, pero tenemos que seguir manteniendo la tensión". "Estamos en un momento crucial, seremos capaces de solventarlo, pero vamos a acabar el trabajo, que lo estamos haciendo bien", ha concluido.