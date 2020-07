Málaga registra otro fallecido por coronavirus en un día con tres nuevos contagios

JUEVES 9 JULIO

Por segundo día consecutivo, Málaga registra un fallecimiento por la pandemia, asciende a 289 el número de víctimas mortales en un día con tres nuevos contagios confirmados por PCR y con una treintena de curaciones. Los hospitales mejoran su situación, hoy con once pacientes hospitalizados con el virus (nadie en UCI). Y sobre los brotes, sin novedad.

Son tres: el de Ronda con un fallecido y sin contagios aunque sigue activo; el del centro de acogida de Cruz Roja en la capital, con 109 positivos (el más numeroso de Andalucía); y el de Casabermeja con siete casos.

Por cierto, han confinado en su casa a una familia de Málaga capital, que acudió al velatorio de una joven en Santa Fe, en Granada... donde se ha originado un brote de coronavirus que afecta especialmente al pueblo de Belicena (de este caso te venimos informando en COPE Andalucía). Pues bien, una familia de la capital acudió a ese velatorio y ahora está confinada en su casa.

MIÉRCOLES 8 JULIO

El fallecimiento de un paciente con coronavirus en el Hospital de la Serranía de Ronda ha puesto fin a una racha de 23 días sin víctimas mortales por la pandemia en Málaga. Así que a día de hoy la cifra de fallecidos se ha elevado a 288 personas. Además, según el informe de las autoridades sanitarias, las últimas 24 horas dejan dos contagios más en la provincia: tenemos a día de hoy 2.990 positivos confirmados por PCR durante la pandemia. Y en los hospitales, trece personas ingresadas (una menos que ayer).

Sobre los brotes, son ya tres en la provincia: el de una residencia de ancianos en Ronda, con un fallecido y ningún contagio confirmado de momento; el del centro de acogida de Cruz Roja en la capital suma un positivo más, son ya 109 contagios en este foco que ya se ha dado por controlado. Y lleva días controlado el de Casabermeja, con siete casos.

MARTES 7 JULIO

La provincia de Málaga vive este martes su jornada número 23sin fallecidos por coronavirus, de forma que la cifra de víctimas sigue siendo de 287 desde que comenzó la pandemia. En el caso de los contagios, no se han sumado nuevos positivos en las últimas 24 horas. Es más, los ajustes de las cifras han hecho que hoy se contabilicen en Málaga dos positivos menos que ayer, un total de 2.988. Además, en la última jornada se han contabilizado 18 curaciones.

En cuanto a la situación en los hospitales, hoy en Málaga permanecen ingresadas por el virus catorce personas, ninguna de ellas en la UCI. Respecto a los dos brotes detectados en la provincia, el de un centro de acogida de Cruz Roja en la capital se mantiene en investigación con 108 casos confirmados, mientras que el brote familiar de Casabermeja tiene siete casos y está bajo control desde hace días.

LUNES 6 JULIO

Hoy, día número 22 sin fallecidos por coronavirus en Málaga y con cinco contagios nuevos (ninguno de ellos relacionados con los brotes detectados en la provincia). Las cifras, por tanto, son estas: 287 fallecidos y 2.990 positivos. En los hospitales, hoy hay tres ingresos más que ayer: catorce personas hospitalizadas por el virus, nadie en la UCI.

Los brotes, sin cambios: el de un centro de acogida de Cruz Roja en la capital se mantiene con 108 contagios (han aumentado los casos este fin de semana) y el de Casabermeja se mantiene desde hace días con siete. Ese foco está controlado y lo previsible es que no aumenten los casos.

VIERNES 3 JULIO

¿Cómo evoluciona la pandemia, qué datos tenemos hoy? Por un lado, día número 19 sin fallecidos, la cifra de víctimas se mantiene en 287. Las últimas 24 horas dejan cinco nuevos contagios, la provincia se acerca a los 3.000 positivos detectados por PCR. Un día en el que se han registrado 17 nuevas curaciones y ha mejorado la situación de los hospitales, 12 personas ingresadas (una menos que ayer, y ninguna en la UCI).

Y sobre los brotes, un día más sin cambios: el del centro de acogida de Cruz Roja en Málaga capital continúa con 105 casos y todavía está en investigación (que significa que se siguen haciendo pruebas y buscando a personas que hayan tenido contacto con esos positivos). Y está controlado el de Casabermeja, que lleva días con siete casos, no se han sumado nuevos positivos.

JUEVES 2 JULIO

Sobre la evolución de la pandemia, hoy jornada sin fallecidos ni contagios. Por tanto, día número 18 sin víctimas mortales por el coronavirus en Málaga, mientras que el total de contagios se mantiene en 2.975. Las últimas 24 horas han dejado 18 nuevas curaciones y un leve descenso de hospitalizaciones: hoy hay trece personas ingresadas por el virus en la provincia, ninguna de ellas en UCI.

Además, se mantienen hoy sin cambios los dos brotes de la provincia: el de un centro de acogida de Cruz Roja en la capital, aún en investigación, con 105 casos y el de Casabermeja (un brote familiar con conexiones con otros casos en la provincia de Granada) con siete contagios y ya controlado.

MIÉRCOLES 1 JULIO

Aumentan los contagios relacionados con el brote de coronavirus del centro de acogida de Cruz Roja en Málaga capital, dos casos más, en total 105 infectados. Un brote que sigue bajo investigación de las autoridades sanitarias, por tanto, se siguen haciendo pruebas y localizando a personas que hayan tenido contacto con los contagiados.

Sin embargo, ya está controlado -todas las pruebas hechas y todos los contactos localizados- en el brote de Casabermeja, con siete contagios. Un brote relacionado con una reunión familiar en la que participaron personas de Granada, de hecho, uno de los brotes de esa provincia está directamente relacionado con el de Casabermeja.

Esto en lo que tiene que ver con los brotes... ¿y cómo sigue evolucionando, en general, la pandemia en la provincia? Lo mejor que podemos contar es que llevamos 17 días sin fallecidos y que ya no hay nadie en la UCI por el coronavirus. Sin embargo, hoy vuelve a subir el número de hospitalizaciones una jornada más, en total, catorce personas ingresadas (aunque ya ninguna en cuidados intensivos) y otros 16 contagios más en las últimas 24 horas.

MARTES 30 JUNIO

La provincia de Málaga ha sumado a los informes oficiales otros diez contagios por coronavirus, relacionados con los brotes detectados en la provincia, en un centro de acogida de Cruz Roja en la capital y otro en Casabermeja. De esta forma, el total de positivos por PCR asciende a 2.959.

Según el último informe sobre la evolución de la pandemia, las últimas 24 horas vuelven a dejar nuevos ingresos por el virus, de forma que hoy se contabilizan trece hospitalizaciones, una más que ayer. Además, uno de esos pacientes está en UCI. La parte positiva es que la provincia acumula dieciséis días sin fallecidos por coronavirus, la cifra total de víctimas se mantiene en 287. Las últimas 24 horas, por cierto, no dejan curaciones.

Sobre los brotes, las cifras no han variado en la última jornada: el de Cruz Roja se mantiene en 103 contagios y el de Casabermeja, en siete. Ambos continúan en fase de investigación.

LUNES 29 JUNIO

Los brotes de coronavirus detectados en la provincia elevan el total de contagios en la provincia a 2.949, diez casos más en las últimas 24 horas. Además, ha aumentado el número de hospitalizaciones: hoy se registran doce ingresos por COVID-19, uno de ellos en UCI.

La parte positiva del último informe sobre la incidencia de la pandemia es que la provincia encadena quince días sin fallecidos. Por otro lado, las últimas 24 horas no han dejado nuevas curaciones en Málaga.

FIN DE SEMANA 27 Y 28 JUNIO

El brote de coronavirus detectado en el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación de Cruz Roja revela ya 91 positivos detectados. Se trata del brote más numeroso de Andalucía y uno de los que cuenta con más casos en España. Y a este brote en Málaga capital se ha sumado otro en las últimas horas: un nuevo foco en la Axarquía, menos numeroso, con seis casos detectados. Tanto uno como otro se encuentran en fase de investigación, aún no están controlados, se siguen haciendo pruebas y buscando contactos.

Entre el sábado y el domingo, la provincia ha sumado otros 34 positivos detectados por PCR, por lo que el total de contagios asciende a 2.939.

En todo caso, hay que destacar que Málaga encadena ya catroce días sin fallecidos por la pandemia, con un total de 287 víctimas. Además, el fin de semana ha dejado diez curaciones en la provincia.

Cabe destacar también que la situación en los hospitales no ha variado en los últimos días, a pesar de los brotes detectados. De esta forma, permanecen ingresadas en Málaga once personas por coronavirus, una de ellas en UCI.

VIERNES 26 JUNIO

Nuevos datos aportados por la Consejería en torno al COVID-19 en la provincia de Málaga. Y es que el brote de coronavirus detectado en un centro de acogida de Cruz Roja sigue aumentando las estadísticas de contagiados en Málaga. El informe de las autoridades sanitarias de este viernes refleja otros catorce positivos por PCR, de forma que la provincia supera ya los 2.900 contagios detectados desde que comenzó la pandemia. Afortunadamente, hoy jornada número doce sin fallecidos y con otros 44 curados más, así que rozamos ya las 3.600 curaciones en la provincia.

Y hay que decir que hoy hay un ingreso más que ayer y son once las personas que están hospitalizadas en la provincia por el coronavirus, una de ellas en UCI.

JUEVES 24 JUNIO

El brote de coronavirus detectado en Centro de Acogida de Emergencia y Derivación de Cruz Roja en Málaga va a ir elevando en los próximos días la cifra de positivos en el informe sobre la evolución de la pandemia en Málaga. Según el último informe, hoy hay en la provincia 2.891 casos positivos detectados por PCR desde que comenzó la pandemia.

Afortunadamente, la provincia vive hoy su día número once sin fallecidos y las últimas 24 horas han dejado 37 curaciones. En los hospitales de la provincia, hoy hay diez personas ingresadas por el virus. Una de ellas está en la UCI. Es la situación de la pandemia a día de hoy en Málaga.

MARTES 23 JUNIO

LUNES 22 JUNIO

El número total de personas contagiadas en Málaga desde que comenzara la pandemia es de 2.861. El número de fallecidos sigue sin aumentar y continúa siendo de 288.

En lo referente al número total de personas que han logrado superar el coronavirus en Málaga, la cifra alcanza las 3.426, no habiéndose registrado ningún nuevo curado en las últimas 24 horas.

FIN DE SEMANA 20 Y 21 JUNIO

Málaga ha estrenado la nueva normalidad sin nuevos fallecidos por coronavirus. Durante el fin de semana no se han registrado fallecimientos y ha habido solo tres contagios, detectados el sábado, ya que el domingo ha sido una jornada sin nuevos positivos ni fallecimientos.

Ha habido 33 curaciones, aunque entre el sábado y el domingo ha empeorado la situación en los hospitales: el fin de semana comenzaba con nueve pacientes ingresados por el virus y ha terminado con once, solo un caso en UCI.

VIERNES 19 JUNIO

Por primera vez desde el comienzo del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, este viernes la provincia de Málaga ha bajado de la decena de pacientes ingresados por coronavirus. En concreto, actualmente hay nueve hospitalizados en centros sanitarios de la provincia, solo uno de ellos en UCI.

El informe sobre la evolución de la pandemia refleja, además, que Málaga ha vivido otra jornada sin fallecimientos, por lo que el número de víctimas se mantiene en 288 desde el pasado domingo, 14 de junio. En cuanto a los contagios, solo se ha registrado uno más en las últimas 24 horas, por lo que el total asciende a 2.855. Y las curaciones se sitúan en 3.393 después de las 54 registradas en la última jornada.

JUEVES 18 JUNIO

El último informe sobre la evolución de la pandemia del coronavirus revela que la provincia ha sumado otros ocho contagios más, lo que eleva el total a 2.854. Afortunadamente, siguen sin registrarse fallecimientos, por lo que el total de víctimas se mantiene inalterable, de momento, en lo que va de semana, con 288 fallecimientos.

Es especialmente el número de curaciones, puesto que en 24 horas se han registrado un total de 83, lo que eleva las curaciones en la provincia hasta 3.339. Mientras, la situación en los hospitales no ha variado y una jornada más se contabilizan once ingresos.

MIÉRCOLES 17 JUNIO

El último informe sobre la evolución de la pandemia del coronavirus revela que la provincia ha sumado otros seis contagios más, lo que eleva el total a 2.846. Afortunadamente, siguen sin registrarse fallecimientos, por lo que el total de víctimas se mantiene inalterable, de momento, en lo que va de semana, con 288 fallecimientos.

Es especialmente el número de curaciones, puesto que en 24 horas se han registrado un total de 95, lo que eleva las curaciones en la provincia hasta 3.256. Mientras, la situación en los hospitales no ha variado y una jornada más se contabilizan doce ingresos, dos de ellos en UCI.

MARTES 16 JUNIO

El informe de este martes sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en Málaga revela que en las últimas 24 horas no se han registrado fallecimientos ni contagios en la provincia. De esta forma, el total de casos detectados por PCR se sitúa en 2.840 y la cifra de fallecidos se mantiene en 288.

Sí destaca en el último informe que se han registrado en un día otras 56 curaciones de personas que han pasado la enfermedad, por lo que el total de pacientes curados en Málaga asciende a 3.161. En cuanto a la situación en los hospitales, no ha habido cambios en la última jornada: se mantienen doce hospitalizaciones, dos de ellas en UCI.

LUNES 15 JUNIO

En las últimas 24 horas, en la provincia de Málaga se ha detectado un solo contagio de coronavirus, de forma que el total de casos positivos asciende a 2.840. Además, la última jornada no ha dejado fallecimientos, por tanto la cifra de víctimas mortales se mantiene en 288, tras el fallecido contabilizado en el informe de este pasado domingo, 14 de junio.

No ha variado la situación en los hospitales de la provincia, donde siguen ingresados doce pacientes con COVID-19, de los que dos están en la UCI. En cuanto al número de curaciones, en la última jornada no se ha registrado ninguna, según el informe oficial de la Junta de Andalucía. Por tanto, el número de personas curadas en Málaga tras pasar el coronavirus se mantiene en 3.105.

FIN DE SEMANA

Después de dos semanas sin víctimas mortales, en este comienzo de semana hay que hablar de otro fallecimiento: un nuevo fallecido en Málaga por la pandemia del coronavirus, por lo que el total de víctimas alcanza las 288.

Las últimas 24 horas han dejado solo un contagio más y una curación... 2.839 casos contabilizados y 3.105 curaciones en la provincia. La situación en los hospitales sigue mejorando: hoy hay doce pacientes ingresados, dos de ellos en la UCI.

VIERNES 12 JUNIO

Málaga suma una jornada más sin lamentar nuevos fallecidos por coronavirus, por lo que la cifra sigue siendo de 287 víctimas, cifra que se mantiene desde el pasado 1 de junio. Es sin lugar adudas el mejor dato. Caminamos ya hacia dos semanas sin fallecidos.

En cuanto a nuevos casos, durante la última jornada se han registrado en Málaga siete nuevos positivos por la prueba PCR, lo que eleva la cifra total a 2.834 contagios. En las últimas 24 horas ha sido hospitalizadas dos personas con coronavirus. A día de hoy ya son 3.030 personas en Málaga las que han superado la enfermedad.

JUEVES 11 JUNIO

La fase 3 sigue desarrollándose en Málaga sin tener que lamentar nuevos fallecimientos por coronavirus, por lo que la cifra total se sigue manteniendo en 287, y ya se suman varios días.

En las últimas 24 horas sí hay que sumar un nuevo positivo en Covid-19 por la prueba PCR y el total, desde que se tienen datos, es de 2.827 personas contagiadas en Málaga. El número de curados es ya de 3.037, de los que 25 de ellos han superado la enfermedad durante la última jornada.

MIÉRCOLES 10 JUNIO

Según datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias, en las últimas 24 horas Málaga no ha registrado ningún nuevo fallecimiento por coronavirus y la cifra sigue congelada en 287 desde el pasado 1 de junio.

En cuanto al número de nuevos positivos por la prueba de la PCR, la última jornada nos deja cuatro contagios que, por ahora, elevan la cifra total a 2.826.

MARTES 9 JUNIO

Según datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, la cifra de fallecidos por coronavirus en nuestra provincia se sigue manteniendo en 287 desde el pasado 1 de junio. Esto se traduce en que Málaga no registra ninguna muerte desde hace más de una semana.

En cuanto a los nuevos positivos por prueba de la PCR, en las últimas 24 horas se han registrado dos nuevos casos que no han precisado hospitalización, elevando la cifra total a 2.882 contagios desde que se tienen datos.

Afortunadamente no para de crecer el número de personas que ganan la batalla al coronavirus. Durante la última jornada el número total de curados se ha incrementado en 29 personas, alcanzando un total de 2.993.

LUNES 8 JUNIO

Es el mejor dato que se podía registrar. Málaga ha estrenado la fase 3 sin que se hayan producido nuevos positivos por coronavirus, quedando congelada la cifra total en 2.820 contagios desde el comienzo de la pandemia.

En lo referente a fallecidos, Málaga encadena una jornada más sin tener que lamentar nuevas muertes por Covid-19, por lo que la cifra sigue siendo de 287, la misma que el pasado lunes 1 de junio. A día de hoy el número de personas curadas asciende a 2.964.

FIN DE SEMANA

Málaga afronta el inicio de la fase tres de la desescalada, a partir de este lunes 8 de junio, de la mejor forma en lo relativo a la evolución de la pandemia. Llevamos una semana sin fallecidos, la última víctima mortal quedó registrada en el informe del domingo 31 de mayo. Así que la provincia encadena una semana sin fallecidos por coronavirus.

Lo que sí sigue habiendo son contagios, pocos, pero se siguen produciendo. Este fin de semana se han detectado otros once casos más de coronavirus en la provincia, la provincia ha alcanzado los 2.820 casos.

Y en los hospitales, hoy 19 personas ingresadas (tres de ellas en la UCI)

VIERNES 5 JUNIO

El último informe sobre la incidencia de la pandemia del coronavirus en la provincia revela que Málaga suma su quinto día consecutivo sin fallecidos. De esta forma, la cifra de víctimas mortales se mantiene en 287 desde el pasado domingo, 31 de mayo.

En las últimas 24 horas se han registrado otros tres contagios más mediante la prueba PCR, lo que eleva el total de casos detectados a 2.809. La situación en los hospitales se mantiene sin cambios respecto a la jornada anterior: se registran 17 hospitalizaciones por COVID-19 en la provincia, de las que cuatro son ingresos en UCI. En relación a las curaciones, ha habido otras ocho en la última jornada y eso eleva el total de personas curadas a 2.951.

JUEVES 4 JUNIO

El informe sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en la provincia revela que en las últimas horas se han detectado otros cinco contagios. De esta forma, el total de positivos detectados a través de la prueba PCR se eleva a 2.806.

Una jornada más, la cifra de fallecimientos se mantiene invariable en 287 víctimas. El último fallecimiento registrado en Málaga a causa de la pandemia quedó reflejado en el informe del pasado domingo, 31 de mayo.

Tras el repunte de ayer, hoy el número de hospitalizaciones vuelve a bajar. Los hospitales de la provincia de Málaga cuentan actualmente con 17 pacientes ingresados por coronavirus, cuatro de ellos en la UCI.

MIÉRCOLES 3 JUNIO

La crisis del coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas otros seis contagios en la provincia de Málaga, que ya ha superado los 2.800 casos positivos detectados mediante la prueba PCR. Además, en la última jornada se ha producido un repunte en el número de hospitalizaciones: hoy se contabilizan 20 ingresos de pacientes con COVID-19, tres más que ayer. De esos 20 pacientes, cuatro se encuentran en la UCI de algún hospital de la provincia, un ingreso más que ayer en cuidados intensivos.

La parte positiva del informe de las últimas 24 horas es que no ha habido que lamentar nuevos fallecimientos. De esta forma, la cifra de víctimas por la pandemia en Málaga se mantiene a día de hoy en 287.

MARTES 2 JUNIO

La pandemia del coronavirus ha dejado siete nuevos contagios en la provincia de Málaga en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos detectados mediante PCR alcanza los 2.795.

Afortunadamente, una jornada más no ha habido que lamentar nuevos fallecimientos. Eso significa que el total de víctimas se mantiene a día de hoy en Málaga en 287. En cuanto a la situación en los hospitales, sigue sin cambios una jornada más: 17 pacientes ingresados con COVID-19, de los que tres están en la UCI.

En relación a las curaciones, se han registrado 20 más en la última jornada, de forma que el total de personas curadas tras pasar el virus es de 2.916.

���� Actualmente están en seguimiento 1.107 centros y se ha verificado que 1.087 no presentan sintomatología relacionada con el #COVIDー19

LUNES 1 JUNIO

En las últimas 24 horas, se ha detectado en la provincia de Málaga un nuevo contagio de coronavirus, por lo que el total de casos detectados mediante la prueba PCR asciende a 2.788. Afortunadamente, en la última jornada no ha habido que lamentar nuevos fallecimientos, por lo que la cifra de víctimas se mantiene en 287 personas.

La situación en los hospitales no ha variado en las últimas 24 horas: sigue habiendo 17 pacientes hospitalizados, tres de ellos en la UCI.

En cuanto a las curaciones, solo se ha sumado una en el último día, de forma que el total de curados asciende a 2.896.

FIN DE SEMANA

Málaga ha bajado de la veintena de ingresos por coronavirus. En concreto a día de hoy hay 17 pacientes hospitalizados en la provincia, tres de ellos en la UCI. Este fin de semana ha habido un repunte de contagios, con otros 16 casos detectados por la prueba PCR, y además se han registrado tres fallecimientos, lo que eleva el total de víctimas a 287.

VIERNES 29 MAYO

Esta jornada sin nuevos casos positivos por prueba PCR en Málaga deja la cifra total de contagios por coronavirus en 2.771. Por otro lado, y según datos de la Consejería de Salud y Familias, se reduce en tres el número de hospitalizados (1.475) y en dos el de personas que permanecen en la UCI (168).

El número de curados ha subido en 41 en las últimas 24 horas, por lo que ya son 2.843 las personas que han superado la enfermedad en Málaga.

Como ya ha ocurrido anteriormente, las cifras pueden sufrir pequeñas oscilaciones como consecuencia de reajustes o factores relacionados con la recogida y el proceso de los datos. Es el caso del número total de fallecidos en Málaga por coronavirus, que en las últimas 24 horas se ha visto reducido en uno: pasando de los 285 de ayer, a los 284 de los que se ha informado hoy.

JUEVES 28 MAYO

En las últimas 24 horas, la provincia de Málaga ha sumado otros cuatro contagios de coronavirus, detectados mediante la prueba PCR. De esta forma, el total de positivos alcanza a día de hoy los 2.771.

Por otro lado, no ha habido que lamentar ningún fallecimiento en la última jornada, por lo que el total de víctimas mortales en la provincia se mantiene en 285. Las curaciones superan a los contagios detectados por PCR en Málaga: el número de personas curadas tras pasar el coronavirus alcanza las 2.843, son 41 más que ayer.

Y la situación en los hospitales sigue mejorando: a día de hoy hay 23 pacientes hospitalizados en Málaga con coronavirus, de los que tres permanecen en UCI.

MIÉRCOLES 27 MAYO

En las últimas 24 horas no sólo no se han producido nuevos positivos por prueba PCR en Málaga sino que se ha rebajado la cifra en dos, pasando de los 2.769 de ayer a los 2.767 que comunican hoy desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Este descenso en la cifra está provocado, según el Gobierno andaluz, por las pequeñas oscilaciones como consecuencia de reajustes o factores relacionados con la recogida y el proceso de los datos.

En lo referente al número de fallecidos por coronavirus en la última jornada, la cifra alcanza ya en Málaga los 285, dos más que ayer. Lo que afortunadamente sigue creciendo de manera imparable son las personas que superan la enfermedad. En las últimas 24 horas se registran 22 nuevos curados alcanzando los 2.802 en total.

MARTES 26 MAYO

Según datos facilitados esta tarde por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en las últimas 24 horas se han registrado en Málaga dos nuevos positivos por la prueba PCR, por lo que la cifra total a día de hoy es de 2.769 personas afectadas por Covid-19. Del total de enfermos, 1.477 se encuentran hospitalizados y de ellos, 169 permanecen en la UCI.

El peor dato corresponde al número de víctimas mortales ya que en la última jornada dos personas han fallecido por coronavirus. No se registraban muertes en Málaga desde el pasado miércoles 20 de mayo. A día de hoy han fallecido 283 personas.

El único dato positivo siguen siendo, un día más, el número de curados. En las últimas 24 horas han superado la enfermedad 65 personas, elevando el número total a 2.780.

LUNES 25 MAYO

Málaga ha vuelto a registrar unos buenos datos relativos al coronavirus tras confirmarse que en las últimas 24 horas no ha sido detectado ningún nuevo positivo con la prueba PCR. Esto quiere decir que la cifra total de esos positivos se mantiene en 2.767 personas. A esta buena noticia hay que añadir que en las últimas 48 horas no ha habido que lamentar ningún fallecimiento por coronavirus, de modo que se mantiene en 281 decesos.

Solo ha habido una cifra que se ha movido en la última jornada y es la de personas que han ganado la batalla a esta enfermedad. A día de hoy se han curado en Málaga 2.715 personas, 12 de ellas en las últimas 24 horas.

FIN DE SEMANA

Málaga comienza la semana once del estado de alarma con buenos datos porque en las últimas 24 horas la provincia no ha registrado nuevos casos de coronavirus -algo que no ocurría desde principios de marzo- ni tampoco fallecidos. El total de casos positivos detectados con la prueba PCR se mantiene en 2.767 –el último positivo se confirmó el sábado, es el último caso hasta la fecha- y el total de fallecidos se mantiene en 281 desde el pasado miércoles.

A lo largo del fin de semana, además, ha mejorado la situación en los hospitales: a día de hoy, hay 30 pacientes con coronavirus ingresados en la provincia, de los que solo cuatro pacientes permanecen en la UCI de algún centro.

VIERNES 22 MAYO

La última jornada tampoco ha dejado fallecidos por coronavirus en Málaga, de forma que el total de víctimas mortales se mantiene en 281 desde mediados de semana. Según los datos de la Junta de Andalucía, las últimas 24 horas han dejado otros dos contagios más, lo que eleva los casos a 2.766. Hablamos de positivos detectados por medio de la prueba PCR y no los test rápidos, que ya no se contabilizan en las cifras oficiales.

En cuanto a la situación en los hospitales, actualmente permanecen ingresados 45 pacientes con coronavirus en Málaga, frente a los 56 de ayer, de los que seis están en la UCI. Por su parte, las curaciones han sido 86 en la última jornada, alcanzando así las 2.623.

JUEVES 21 MAYO

En las últimas 24 horas no se han producido fallecimientos en Málaga por la pandemia del coronavirus, por lo que el total de fallecidos se mantiene en 281. El último informe revela, además, que se han detectado otros siete contagios de COVID-19, lo que eleva el total de casos a 2.764 (positivos confirmados a través de la prueba PCR, puesto que ya no se contabilizan los positivos revelados por test rápidos).

En cuanto a las hospitalizaciones, los datos han mejorado en la última jornada: actualmente se registran 56 ingresos en hospitales de la provincia (frente a los 69 de ayer), de los que seis son hospitalizaciones en UCI.

MIÉRCOLES 20 MAYO

Después de tres días consecutivos sin víctimas mortales, las últimas 24 horas han dejado otros tres fallecidos por coronavirus en la provincia. El total de fallecimientos alcanza a día de hoy los 281.

Además, el informe de este miércoles revela un repunte en el número de hospitalizaciones: hoy se registran 69 hospitalizaciones de pacientes con coronavirus, once más que ayer. Lo que sí se ha reducido en la última jornada son los ingresos en UCI: ayer eran ocho y hoy son cinco. En cuanto a las curaciones, el repunte ha sido notable en un día: 111 personas curadas en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de curaciones a 2.435.

MARTES 19 MAYO

Por tercera jornada consecutiva, no ha habido que lamentar ningua víctima mortal en Málaga por la pandemia del coronavirus. Por tanto, la cifra de víctimas mortales se mantiene en 278. Según el último informe de la Junta de Andalucía, actualmente en la provincia permanecen hospitalizadas 58 personas con COVID-19, de las que ocho están ingresadas en la UCI de algún hospital.

Además, el informe refleja un cambio relevante: a partir de ahora, y siguiendo el criterio marcado por el Ministerio de Sanidad, los datos oficiales de contagios solo serán los que se hayan confirmado con pruebas PCR. Se excluye del conteo el número de casos detectados a través de test rápidos. Según fuentes del Gobierno andaluz, la suma de ambos datos a partir de ahora tendría como resultado un dato erróneo (superior al real), puesto que hay pacientes a los que se realizan ambas pruebas.

De esta forma, el dato que a partir de ahora sirve como referencia es el de los PCR y, según la Junta, se contabilizan en Málaga 2.763 contagios, tres más que ayer. No obstante, con esta nueva fórmula Málaga sigue siendo la provincia andaluza con más positivos.

El virus nos ha obligado a cambiar nuestra vida, pero estoy convencido de que seguiremos recuperando poco a poco cierta normalidad. Creo en #Andalucía y estoy orgulloso de lo que estamos consiguiendo juntos.



LUNES | 18 MAYO

En el primer día de la fase uno de la desescalada, la provincia ha sumado siete nuevos contagios, uno de los incrementos más leves de los últimos días, de forma que el total de casos alanza los 4.122 contagios por COVID-19. Afortunadamente, en la última jornada no se han producido fallecimientos por el virus, por lo que la cifra de víctimas mortales se mantiene en 278.

En cuanto a las curaciones, se han registrado siete en las últimas 24 horas, alcanzando las 2.302 curaciones.

En los hospitales a día de hoy permanecen hospitalizados 57 pacientes con coronavirus, dos menos que ayer, aunque ha aumentado el número de ingresos en UCI: un paciente más que ayer en cuidados intensivos, en total ocho personas.

DOMINGO | 17 MAYO

Tras los malos datos de ayer con hasta cuatro fallecidos, las últimas 24 horas han dado un poco de tregua en la provincia de Málaga. Lo más positivo del domingo es que 81 personas se han recuperado del COVID-19 y que no se ha producido ningún fallecimiento. Además, hay que destacar que no ha habido ningún nuevo ingreso en UCI.

Por otro lado, en las últimas 24 horas se han registrado 47 nuevos positivos mediante los test rápidos y las PCR.

Cabe recordar que a partir del lunes 18 de mayo, Málaga entrará en la fase uno de la desescalada.

SÁBADO | 16 MAYO

Es el peor dato de la semana en Málaga. Según fuentes del Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas han fallecido en la provinciacuatro personas a causa del coronavirus. Esta cifra eleva ya a 278 muertos en Málaga por esta pandemia. En la otra cara de la moneda situamos a los 53 enfermos que han recibido el alta en las últimas horas, siendo un total de 2.214 las personas que han vencido la enfermedad. Los test rápidos (PCR) determinan que en Málaga se han registrado 85 nuevos positivos.

VIERNES | 15 MAYO

En la jornada clave para saber si Málaga avanza en la desescalada, la provincia suma otros 64 contagios. La provincia malagueña roza los 4.000 positivos en coronavirus y suma un fallecimiento más, 274 víctimas en total. El número de contagios es casi igual que el de curados, 63 curaciones en un día.

Y después del leve repunte de ayer, ha vuelto a mejorar la situación en los hospitales: hoy hay cuatro ingresados menos que ayer (60 en total) de los que diez están en la UCI.

JUEVES | 14 MAYO

Empeora la situación en los hospitales de Málaga en esta crisis por la pandemia del coronavirus. Hoy hay un ingreso más que ayer de pacientes con coronavirus y también aumenta la presión asistencial en las UCI: hoy, tres pacientes más en UCI que ayer, en total, trece ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos. Además, en las últimas 24 horas se han detectado otros 81 contagios, la provincia ha superado ya los 3.900 casos positivos de coronavirus.

Y además, en la última jornada ha habido un fallecimiento más, en total, 273 víctimas mortales en Málaga por la pandemia. Esa es la situación que tenemos a día de hoy, cuando Málaga está a la puerta de poder entrar en fase 1.

#Granada y #Málaga, sois ejemplo de lucha y esfuerzo durante la pandemia.



MIÉRCOLES | 13 MAYO

Vuelve a repuntar el número de contagios de coronavirus en la provincia. En un día, otros 48 casos detectados, así que la cifra se eleva ya a 3.838 positivos en la provincia. Y después de dos días sin fallecidos, en la última jornada la pandemia ha dejado otra víctima, en total 272 fallecidos, según las autoridades sanitarias.

Últimas 24 horas con medio centenar de curaciones, se ha superado la cifra de 2.000 personas curadas en Málaga.

Y en un día ha mejorado bastante la situación en los hospitales: hoy hay ocho ingresados menos; en total, 63 pacientes con coronavirus hospitalizados en algún centro sanitario de la provincia. Y de todos ellos, diez están en la UCI (cuatro ingresos en UCI menos que ayer).

MARTES | 12 MAYO

Segunda jornada sin fallecidos en la provincia y con otros once contagios por coronavirus. Así que el total de casos detectados se eleva a 3.790 y la cifra de fallecidos se mantiene en 271 desde el domingo. En las últimas 24 horas ha habido cinco curaciones, la provincia roza ya las 2.000 personas curadas.

¿Y cuál es la situación en los hospitales? En 24 horas, han recibido el alta cinco pacientes, así que a día de hoy permanecen ingresadas 71 personas en hospitales de la provincia, catorce de ellas en UCI, esa cifra no ha cambiado en la última jornada, los catorce ingresos en UCI.

LUNES | 11 MAYO

Málaga comienza la semana con 19 nuevos contagios por coronavirus. Otros 19 casos más, por lo que la provincia se acerca a los 3.800 positivos, aunque afortunadamente no ha habido que lamentar ningún fallecimiento en la última jornada, la cifra se mantiene desde ayer en 271 víctimas mortales. Por otro lado, en un día ha habido trece curaciones, rozamos ya las 2.000 en Málaga.

Y en los hospitales, hoy hay menos pacientes ingresados por coronavirus que ayer: cuatro ingresos menos, 76 en total, aunque catorce están en la UCI, un paciente más en UCI que ayer.

DOMINGO | 10 MAYO

En las últimas 24 horas se han registrado 42 nuevos positivos de coronavirus en la provincia por lo que en en total son 3760 personas las que se han contagiado por COVID-19 desde el inicio de esta pandemia. En el plano opuesto hay que constatar el fallecimiento de una sola persona, por lo que la cifra total asciende a 271 en la provincia de Málaga.

El número de curados asciende a 1.942 personas, lo que supone una buena noticia ya que hoy la cifra es de 58 personas libre del virus. En los hospitales, se han dado 5 ingresos, por lo que 84 personas siguen ingresadas por el contagio del virus, contabilizando que 13 de ellas permanecen en la UCI, mismo dato que ayer.

SÁBADO | 9 MAYO

El dato más llamativo, según los informes revelados por la Consejería de Salud, es que el número de contagios desciende de manera considerable. En las últimas 24 horas se han registrado 15 nuevos positivos de COVID - 19, frente a los 65 del viernes, lo que signifca 50 menos contagiados en sólo un día. En total son 3718 personas las que se han contagiado. En el plano opuesto hay que constatar el fallecimiento de 4 personas por lo que la cifra total asciende a 270 en la provincia de Málaga.

El número de curados asciende a 1.884 personas, lo que supone 73 personas con respecto al día de ayer. En los hospitales, 84 personas siguen ingresadas por la enfermendad, contabilazando que 13 de ellas permanecen en la UCI.

VIERNES | 8 MAYO

Hoy de nuevo, el informe sobre la incidencia del coronavirus en Málaga deja malos datos. Otros 65 contagios en un día y eso significa que hemos superado ya los 3.700 positivos en la provincia, comenzábamos la semana con algo más de 3.400 y hoy estamos por encima de los 3.700 contagios. Además, en las últimas 24 horas ha habido que lamentar otros dos fallecimientos, lo que eleva la cifra a 266 fallecidos.

En los hospitales, hoy hay un ingreso más en UCI que ayer, catorce pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos de los 84 enfermos de COVID-19 que permanecen hospitalizados.

JUEVES | 7 MAYO

Málaga ha superado ya los 3.600 contagios por coronavirus. En un día se han detectado otros 73 casos en la provincia, en total, 3.638 contagios detectados por las autoridades sanitarias. Y además, ha habido otro fallecimiento, así que la pandemia a día de hoy se ha cobrado 264 vidas en Málaga.

A la lista de curados se han sumado hoy 45 personas más, son ya 1.752 las curaciones. Y en un día, han recibido el alta hospitalaria once pacientes, así que hoy hay ingresados con coronavirus 86 pacientes en hospitales de la provincia, de los que trece permanecen en la UCI.

MIÉRCOLES | 6 MAYO

Tras varios días de frenada, hoy de nuevo repunta la pandemia del coronavirus en Málaga. Y es que en las últimas 24 horas se han detectado otros 103 contagios en la provincia (nos acercamos ya a los 3.600 casos). Y después de varios días, desde el fin de semana, sin fallecidos, hoy hay que lamentar dos muertes, en total 263 personas fallecidas en la provincia, dos más en un día.

Afortunadamente también han repuntado las curaciones, ayer solo hubo una y hoy son setenta.

Y uno de los indicadores más positivos: la provincia de Málaga ha bajado del centenar de casos de coronavirus en hospitales, hoy hay 97 pacientes ingresados en algún hospital de la provincia (doce menos que ayer). Y también se reduce la presión en las UCI, que hoy mantienen a 17 pacientes con coronavirus.

MARTES | 5 MAYO

Los datos reflejan hoy una contención de la pandemia del coronavirus en Málaga: en un día se han registrado diez nuevos contagios en la provincia, una de las cifras más bajas de las últimas semanas, y una jornada más no hay fallecidos. En total, tenemos detectados actualmente 3.462 contagios en Málaga y la cifra de muertes se mantiene en 261 ddesde hace cuatro días, desde el fin de semana.

Lo que tampoco ha cambiado demasiado ha sido el número de curaciones, solo una más respecto a ayer: 1.637 personas curadas en total. Y en los hospitales hoy hay dos ingresados menos que ayer, en total 109 pacientes ingresados con coronavirus. Aunque el número de ingresos en UCI se mantiene en 21 personas.

LUNES | 4 MAYO

Sigue la bajada y los buenos datos. Otros veinte contagios en un día en la provincia de Málaga. Son 20 casos de coronavirus más que se han detectado en las últimas 24 horas y que eleva el total a 3.452 pacientes. Y el buen dato sigue. Suben más las curaciones, 24 personas curadas en un día y son ya 1.636 los malagueños que se han curado.

Y afortunadamente, la última jornada no ha dejado fallecidos, así que la cifra de muertes por coronavirus se mantiene en 261. La situación en los hospitales se sigue aliviando. Hoy, 111 personas hospitalizadas con el virus, de ellas 21 en la UCI.

DOMINGO | 3 MAYO

En la últimas 24 horas Málaga no ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus, y por lo tanto, se mantienen los 261 casos registrados ayer. En cuanto al número de casos positivos, la cifra se eleva a 3.432 personas, 16 más que ayer.

Por otra parte, en las últimas 24 horas se han curado cinco personas y eso eleva la cifra de curados a 1.612.

SÁBADO | 2 MAYO

Hoy dos de mayo, cuando cumplimos 50 días de confinamiento, hemos conocido que en la últimas 24 horas Málaga ha registrado dos fallecimientos y 92 nuevos casos positivos por coronavirus. Esta cifra marca un nuevo repunte de contagios elevándolos a un total de 3.416 en Málaga. Según datos de Sanidad, a día de hoy permanecen 1.415 personas ingresadas en los hospitales de la capital y provincia, de ellos, 164 se encuentran en la UCI por COVID-19.

La cara positiva de los datos que nos deja el coronavirus es el de personas curadas, una cifra que llega ya a los 1.607. Esto quiere decir que en las últimas 24 horas 109 personas han superarado la enfermedad.

VIERNES | 1 MAYO

El primer día de mayo nos deja unos datos con repuntes. Y es que en las últimas 24 horas se han registrado 76 nuevos contagiados por coronavirus, por lo que la provincia malagueña ya suma un total de 3.324 positivos. Por otro lado, lamentablemente también hay que contar las cinco nuevas víctimas mortales que se han producido en el último día. En total, son 259 personas fallecidas en Málaga por COVID-19.

Pero el repunte también se ha producido con respecto a las curaciones, ya que en la provincia de Málaga hay que sumar 75 nuevas personas curadas, por lo que la cifra de los ciudadanos que han logrado superar la enfermedad aumenta a 1.498. Así pues, la cifra de nuevos contagiados y la de curados ha sido prácticamente similar en las últimas 24 horas. Y en los hospitales se encuentran 119 personas hospitalizadas por coronavirus, cuatro menos que ayer. Entre los hospitalizados, 25 de ellos están en la UCI, uno menos con respecto a los datos de ayer.

JUEVES | 30 ABRIL

Otros 38 casos más en 24 horas. La provincia registra 38 nuevos contagios por coronavirus en un día, alcanzamos ya los 3.248 positivos. Últimas 24 horas que han dejado otro fallecido en Málaga, eso eleva el total a 254 víctimas mortales. En cuanto a las curaciones, hay que sumar otras 18 más en la última jornada, la provincia suma ya 1.423 curados.

Y la situación de los hospitales sigue poco a poco mejorando: hoy siguen ingresadas 123 pacientes con coronavirus, seis ingresos menos que ayer. De ellos, en la UCI siguen 26 pacientes, significa que de ayer a hoy se ha dado un alta en la UCI.

MIÉRCOLES | 29 ABRIL

Después de un par de días de contención, hoy la pandemia del coronavirus vuelve a repuntar en la provincia. Hoy se han detectado en Málaga otros 117 contagios, hemos superado los 3.200 casos positivos. Y hay que lamentar otros tres fallecidos: son ya 253 las personas que han muerto en Málaga con el virus.

Y otro indicador importante, la evolución de la situación en los hospitales: hoy siguen ingresados 129 pacientes con coronavirus en Málaga (16 personas menos que ayer), y desciende el número de ingresos en la UCI a los 27 pacientes.

MARTES | 28 ABRIL

Hoy el informe sobre la incidencia del coronavirus en la provincia nos deja el mejor dato posible: en las últimas 24 horas no ha habido que lamentar ningún fallecido más por el virus, aunque siguen sumándose nuevos contagios, 17 en la última jornada. Así que la provincia se acerca a los 3.100 contagios y se mantiene la cifra de 250 fallecidos.

¿Cómo han evolucionado las curaciones en las últimas 24 horas? Pues se han sumado otras quince más, en Málaga hay 1.357 personas que pueden contar que han superado el virus. Y en los hospitales sigue habiendo 145 personas hospitalizadas, igual que ayer, aunque hay una persona menos en la UCI, son en total 32 las personas que están en cuidados intensivos.

LUNES | 27 ABRIL

De nuevo, se ralentizan los nuevos contagios por coronavirus en Málaga. En un día se han contabilizado 16 nuevos positivos en la provincia, la cifra sigue al alza, pero está lejos de las registradas en días anteriores. En cuanto a los fallecimientos, ha habido uno más en las últimas 24 horas. Así que tenemos a día de hoy 3.076 contagios en Málaga y 250 fallecidos. A esto hay que añadir el dato de las curaciones: han sido trece en la última jornada, alcanzando las 1.342.

¿Y cómo están hoy los hospitales? Pues dicen desde la Junta de Andalucía que permanecen ingresados en Málaga 145 pacientes con COVID-19 y que de ellos, 33 están en la UCI.

DOMINGO | 26 ABRIL

En las últimas 24 horas los datos de incidencia del cornavirus mejoran sus cifras. Según informa la Junta de Andalucía, en las últimas horas se han registrado solo dos fallecidos y 51 nuevos contagios en la provincia, por lo tanto, a día de hoy tenemos un total de 3.060 casos positivos, han conseguido recuperarse 1.329 personas y los fallecidos son un total de 249..

SÁBADO | 25 ABRIL

Los datos de la incidencia del coronavirus en Málaga, en las últimas 24 horas, no arrojan buenas cifras. Según informa la Junta de Andalucía, en las últimas horas se han registrado seis fallecidos y 170 nuevos contagios en la provincia. Eso significa que, desde que se tienen registros oficiales de la pandemia, han enfermado un total de 3.009 personas, de las que han conseguido recuperarse 1.189 y de las que han fallecido 247.

VIERNES | 23 ABRIL

De nuevo, jornada de repunte de la pandemia del coronavirus en Málaga. En un día, casi un centenar de contagios más, 98 para ser exactos. Y otros cuatro fallecidos. Han muerto ya 241 personas por la pandemia, y el número de contagiados alcanza los 2.839.

¿Cómo evolucionan las curaciones? Se han registrado 65 en las últimas 24 horas, son ya 1.119 las personas que se han curado en Málaga.

Y otro dato importante es que la presión hospitalaria se está reduciendo: comenzábamos la semana con 234 personas hospitalizadas en la provincia por coronavirus, hoy son 163 los ingresados,71 personas menos que hace solo unos días. De las 163 personas que siguen en el hospital, 40 están en UCI y 123, en planta.

JUEVES | 23 ABRIL

Hoy en la provincia hay mil historias de personas que pueden contar que han vencido la batalla al virus. Hoy trs los datos oficiales son en concreto 1.054 las personas que ya han recibido completamente el alta, a las que todas las pruebas ya han dado negativo repetidamente. Es la parte positiva de las cifras que manejamos hoy, la negativa la protagonizan los 84 nuevos contagios detectados en 24 horas y los cinco fallecidos en un día. En total, 2.741 contagios y 237 muertes por coronavirus.

MIÉRCOLES | 22 ABRIL

Después de dos días con muy buenos datos (sin fallecidos y escasos contagios), hoy la pandemia del coronavirus deja un importante repunte en la provincia. En las últimas 24 horas se han detectado otros 105 casos de personas contagiadas por el virus. Además, tras dos días sin fallecimientos, hoy hay que lamentar otras nueve muertes en Málaga. Por otro lado, se han registrado 79 curaciones más. Así que las cifras de la pandemia son estas: 2.657 contagios en la provincia, 232 fallecimientos y 956 personas que ya se han curado.

MARTES | 21 ABRIL

Por primera vez desde el inicio de la crisis sanitaria, Málaga encadena dos días consecutivos sin fallecidos por coronavirus. En las últimas 24 horas, no ha habido que lamentar ningún nuevo fallecimiento en la provincia, es lo mismo que contábamos ayer. Por tanto, primera vez que en dos días consecutivos, la pandemia no se cobra ninguna vida.

Pero no es la única cifra positiva que conocemos hoy: se ha registrado uno de los aumentos más leves de contagios, solo seis en las últimas 24 horas. Y las curaciones han crecido al mismo ritmo que ayer: cuatro personas se han curado en Málaga después de pasar el coronavirus.

De esta forma, los datos a día de hoy son estos: 2.552 contagios por el virus en Málaga, 223 fallecidos y 877 curados. Del total de contagiados, a día de hoy hay 234 personas ingresadas en distintos hospitales de la provincia. De ellas, 56 permanecen en la UCI y el resto, 178 pacientes, están en planta.

LUNES | 20 ABRIL

Hoy en Málaga no hay que lamentar ningún fallecimiento más por coronavirus. Es la parte más positiva de las cifras sobre la situación de la pandemia en la provincia, donde sí se han detectado otros quince contagios, 2.546 positivos por coronavirus a día de hoy. Lo mejor, que no ha habido ningún fallecido en las últimas 24 horas, aunque la triste cifra se mantiene en esas 223 personas que han muerto con el virus en Málaga. Y las curaciones siguen creciendo, aunque en la última jornada lo hace de forma muy leve: solo cuatro nuevos curados. En total, 873 curaciones hasta el día de hoy.

DOMINGO | 19 ABRIL

En las últimas 24 horas, laprovincia de Málaga registra un leve incremento en el número de nuevos contagios por coronavirus, y del número de víctimas mortales. Según el parte actualizado este domingo por las autoridades sanitarias, se han detectado otros 59 casos positivos en Málaga, lo que eleva el total de contagios a 2.531.

En cuanto al número de fallecidos, la última jornada ha dejado en la provincia otras seis víctimas más, lo que eleva el total de personas que han muerto con coronavirus a 223.

Afortunadamente se han registrado más curaciones que en la jornada anterior. En concreto, en 24 horas los médicos han dado 34 altas a personas que se han curado por completo. De esta forma, el total de curaciones alcanza las 869.

SÁBADO | 18 ABRIL

En las últimas 24 horas, la provincia de Málaga ha vuelto a reflejar un leve freno en el nùmero de nuevos contagios por coronavirus, pero sigue aumentando el número de víctimas mortales. Según el parte actualizado este sábado por las autoridades sanitarias, se han detectado otros 43 casos positivos de COVID-19 en Málaga, lo que eleva el total de contagios a 2.472.

En cuanto al número de fallecidos, la última jornada ha dejado en la provincia otras tres víctimas más, lo que eleva el total de personas que han muerto con coronavirus a 217.

Al igual que se han frenado los casos nuevos, también se han registrado menos curaciones que en jornadas anteriores. En concreto, en 24 horas los médicos han dado 26 altas a personas que se han curado por completo tras pasar el coronavirus. De esta forma, el total de curaciones alcanza las 835.

Estamos viviendo en Málaga una semana con importantes oscilaciones. Comenzábamos la semana con datos esperanzadores, con apenas una quincena de nuevos positivos y, en cuanto a fallecimientos, el parte del pasdo lunes, 13 de abril, fue especialmente positivo puesto que no se registró ninguna víctima mortal. Sin embargo, a medida que han avanzado los días, las cifras han sido muy cambiantes, con jornadas en las que se han llegado a registrar hasta 81 contagios nuevos y 17 muertes.

VIERNES | 17 ABRIL

De nuevo, el parte del coronavirus refleja otro repunte en Málaga. Repunte con otros 66 contagios en un día, 2.429 positivos a día de hoy, según las autoridades sanitarias. Más contagios nuevos que curados, 66 nuevos positivos frente a 37 curaciones en 24 horas (el total de curados asciende a 809). Y en la peor estadística de todas, la de fallecidos, hay que sumar tres víctimas más, otros tres fallecidos en un día y son ya en total 214.

JUEVES | 16 ABRIL

En la última jornada, se han detectado en concreto 42 nuevos casos poitivos, un ritmo menor que el de ayer. El total de contagios asciende a día de hoy a 2.363 casos. Y ha habido que lamentar una decena de fallecimientos, diez fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas en la provincia. Son en total 211 fallecidos por la pandemia. Y lo que se ha disparado en el último día, afortunadamente, han sido las curaciones… más de cien en un día. En total ya se han curado 772 personas en Málaga después de pasar al coronavirus.

MIÉRCOLES | 15 ABRIL

Hoy, de nuevo, repuntan los casos de coronavirus en la provincia. Después de varios días de ascenso muy moderado, hoy se han detectado 81 nuevos positivos, así que el total asciende a 2.321 contagiados en toda la provincia a día de hoy. Repunte también en la triste estadística de fallecidos, otros 17 fallecidos en 24 horas, así que el coronavirus se ha cobrado 201 vidas en Málaga. Y esta vez han crecido más los contagios que las curaciones: 67 curados más, en total, 664 curaciones en Málaga.

MARTES | 14 ABRIL

La provincia de Málaga ha sumado un solo fallecido en las últimas 24 horas según los datos oficiales ofrecidos. A diferencía de ayer que no hubo ninguno, siendo un dato muy interesante. La suma total de fallecidos se eleva a 184. Con estos datos, Málaga suma ya 2.240 casos de contagios por coronavirus.

Hay que resaltar que 1.253 han necesitado de hospitalización y de ellos, 145 están en la UCI. El dato positivo se arroja en los curados. En las últimas 24 horas se han dado de alta a 597 pacientes. Actualmente, 1.662 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 358 se encuentran en UCI.

LUNES | 13 ABRIL

Hoy la mejor noticia que podemos dar en torno a la crisis del coronavirus es que en las últimas 24 horas no ha habido que lamentar ningún fallecimiento, nadie ha fallecido en la provincia de Málaga con coronavirus en las últimas 24 horas según los datos oficiales de este lunes. El parte actualizado de las autoridades sanitarias revela que en la provincia hay detectados 2.217 positivos por coronavirus (solo 14 nuevos contagios en un día,una de las subidas más moderadas de la pandemia). Los fallecidos se mantienen en 183 y el número de personas curadas asciende a 583, después de las 25 curaciones contabilizadas en las últimas 24 horas.

La Consejería Salud y Familias informa que se han confirmado en Andalucía 181 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas. Así, el número total de afectados en Andalucía asciende a 10.187. Actualmente, 1.656 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 366 se encuentran en UCI, lo que supone un mantenimiento de las cifras dadas el día anterior.

DOMINGO | 12 ABRIL

Málaga sigue en la buena línea de recuperación, aunque acumula 60 contagios en las últimas 24 horas. La provincia de Málaga según los datos oficiales de este domingo, acumula 2.203 casos de contagios por coronavirus y sigue a la cabeza de toda la comunidad andaluza como la que más casos de contagio registra.

De esos contagios totales, 1.239 han precisado de hospitalización, mientras que 142 siguen en la UCI. El número de fallecimientos en la provincia de Málaga se eleva a 183, mientras que 558 ya han sido curados por el COVID 19.

La Consejería Salud y Familias informa además que se han confirmado en Andalucía 294 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas. Así, el número total de afectados en Andalucía asciende a 10.006. Actualmente, 1.656 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 366 se encuentran en UCI. Lo que supone un importante descenso en el número de hospitalizaciones convencionales e ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Web Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias han habilitado una nueva página web en el que se dan a conocer los principales datos de la incidencia de la pandemia del coronavirus en la región. El objetivo de esta actuación es hacer accesibles los datos sobre la evolución del COVID-19, así como facilitar a los usuarios el tratamiento de dichos datos.

La web está disponible a través del siguiente enlace:

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html

SÁBADO | 11 ABRIL

La provincia de Málaga ha sumado 16 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone uno de los aumentos más leves de las últimas semanas. Eso eleva el total de positivos en COVID-19 a 2.143. Del total de afectados, 137 pacientes han precisado de ingreso en la UCI de algún hospital malagueño.

En cuanto al número de fallecidos, en un día ha habido que lamentar otros 16. De esa forma, la cifra de personas fallecidas en Málaga con coronavirus alcanza las 170.

La lectura más positiva que revela el parte oficial confirmado por las autoridades sanitarias este sábado es la que tiene que ver con las curaciones. Actualmente son 523 las personas que ya se han curado después de pasar el coronavirus, una cifra que triplica a la de los fallecidos.

Con sus 2.143 positivos, Málaga sigue siendo la provincia andaluza con más casos detectados. No obstante, la diferencia con el resto ya no es tan significativa como en el inicio de la pandemia. De hecho, la provincia de Sevilla se encuentra a día de hoy rozando los 2.000 casos y apenas contabiliza una decena de fallecimientos menos que Málaga. La tercera provincia más afectada es Granada, con un número de víctimas mortales muy similar al de Sevilla (y cercano al de Málaga) y más de 1.700 casos de coronavirus identificados.

���� Gráfico sobre la evolución de personas curadas y fallecidas por #COVIDー19 en #Andalucía.



�� 1.630 curados

MIÉRCOLES | 8 ABRIL

Málaga supera los 2.000 contagios por coronavirus. Después de cinco días de frenada, hoy vuelve a aumentar el número de nuevos casos: 74 contagios más en 24 horas. Por tanto, según el parte diario que ofrecen a diario, tenemos 2.006 positivos en la provincia. También vuelve a repuntar el número de fallecimientos: 15 en un día, en total 140 víctimas mortales que deja la pandemia en Málaga.

Y aumentan también las curaciones: 29 personas curadas en 24 horas, son ya 318 las personas que se han curado. Hoy, por cierto, hemos conocido que el Hospital Regional de Málaga, el Hospital Carlos Haya, refuerza su plantilla con la contratación de 560 profesionales. Todo, para hacer frente a la pandemia. Actualmente, 2.193 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 418 se encuentran en UCI.

CONSULTAS SOBRE CORONAVIRUS

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el inicio del estado de alarma hasta el 7 de abril un total de 3.902.792 llamadas por todas las líneas, recibiendo 73.260 en el día de ayer. De ellas, los 8 Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias Sanitarias pertenecientes al 061 en Andalucía gestionaron el 13,4% de llamadas, el 80,4% fueron atendidas desde el 955 545 060 de Salud Responde y a través del 900 400 061, habilitado para la atención exclusiva de las consultas sobre coronavirus, se han recibido el 6,1% restante. Esta línea ha registrado desde su puesta en funcionamiento 234.638 llamadas.

Las primeras consultas por coronavirus comenzaron a ser solventadas por los centros de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias el pasado 25 de febrero. Desde esa fecha hasta el día ayer, los centros coordinadores de 061 y Salud Responde han resuelto 149.925 peticiones de asistencia o de información por este motivo. En la jornada de ayer, los centros del 061 gestionaron 658 de ellas (siendo el 84,7% solicitudes de asistencia) y en Salud Responde se atendieron 809 consultas, (70% informativas y el 30% asistenciales).

La aplicación móvil de Salud Responde ha superado las 540.000 consultas desde el pasado 25 de febrero hasta la actualidad siendo el 27,5% para la realización de los test rápidos, llevándose a cabo 1.012 pruebas en el día de ayer y más de 149.000 desde su puesta en marcha el sábado 14 de marzo, con el fin ayudar a las personas a determinar de forma inicial si necesitan o no asistencia sanitaria y facilitarles la toma de decisión.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha habilitado dentro de esta App de descarga gratuita un asistente virtual, que ha mantenido 29.677 conversaciones en con los usuarios para resolver dudas generales sobre el Coronavirus. Este asistente virtual o chatbot pretende ser otra vía de información a la ciudadanía sobre el coronavirus, con la que mejorar el servicio al ciudadano y está disponible también a través de la página web de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (www.epes.es) y la red social Telegram (Asistentes Virtual Coronavirus Andalucía).

