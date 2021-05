Málaga registra 195 nuevos positivos en una jornada sin fallecidos por coronavirus

En las últimas 24 horas, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha notificado 195 nuevos contagios en Málaga. El dato positivo es que no se ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus en la última jornada. La presión hospitalaria sigue descendiendo y mejora la situación en los centros sanitarios malagueños: actualmente hay ingresados diez pacientes COVID menos que en la jornada anterior. En total, 127 ingresos por coronavirus (20 en UCI).

VACUNACIÓN

En cuanto a la vacunación, hoy hay 206.000 personas inmunizadas en la provincia, 6.200 más en un día. El 'Plan un Millón', con el que la Junta tendrá capacidad para administrar un millón de dosis a la semana, contará en Málaga con 178 equipos de vacunación, 40 puntos en hospitales y centros de salud, y 28 espacios externos como es el caso del Palacio de Ferias de la capital (donde hoy se ha vuelto a retomar la vacunación) y el de Marbella, entre otros.

Según ha asegurado hoy la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, la intención del Gobierno andaluz es que ese plan “pueda estar desarrollándose durante el mes de julio, si se cuenta con las dosis necesarias”.

ULTIMATUM

Mientras llega ese plan, en Málaga hay alrededor de 10.000 trabajadores esenciales como policías y profesores, entre otros, que no han podido recibir la segunda dosis porque el Gobierno mantiene paralizada la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años.

Desde la Junta de Andalucía dan un ultimátum y advierten que si en un mes no desbloquea el stock de esta vacuna, comenzarán a administrarla: "Esta incertidumbre no se puede prolongar más. Si en un mes no tenemos instrucciones claras, será la comunidad autónoma quien tome la decisión", ha dicho.

Esas 10.000 personas están siendo llamadas para ser inoculadas con Janssen; aunque previamente se intentaron incluir en la vacunación con Pfizer y Moderna, "pero no nos llegan las suficientes dosis", ha reprochado.

Por eso, ha defendido también que la Junta vaya a los mercados de vacunas "si es necesario", cuando la capacidad de vacunación de Andalucía esté muy por encima de las vacunas que llegan del Gobierno, algo que para Navarro "está pasando ya". Al respecto, ha indicado que la vacunación es el instrumento "más eficaz", junto con el cumplimiento de las medidas, para controlar la pandemia, por lo que ha insistido en que "no puede decaer".

COVID PERSISTENTE

Desde que comenzara la pandemia, casi 8.000 malagueños han sido hospitalizados por coronavirus, de ellos 773 han pasado por la UCI. Parte de esas personas siguen conviviendo con secuelas, sufren el llamado Covid persistente. Desde la Junta de Andalucía han pondrán en marcha unidades específicas compuestas por profesionales de varias disciplinas. Aquí en Málaga se está en proceso de la designación de los coordinadores de este servicio.

El objetivo de este protocolo es restablecer tanto la salud física como psíquica, para lo que se han creado unidades específicas que continuarán dando respuesta a las necesidades actuales basándose en un abordaje multidisciplinar, donde estén perfectamente definidas las tareas, los actores implicados y la existencia de un referente tanto provincial, como por distrito y hospital, que sean los garantes de los circuitos y la prestación asistencial que necesitan estos pacientes.

TRABAJO MULTIDISCIPLINAR

Para la elaboración de este protocolo de actuación, la Consejería de Salud y Familias conformó un grupo de trabajo multidisciplinar que ha definido la ruta asistencial, los criterios de inclusión y exclusión, el itinerario y las actuaciones que se realizarán en cada visita programada y las necesidades del paciente, así como todo lo que debe registrarse en cada visita y las pruebas complementarias a solicitar.

Además, se han creado 'Unidades de Covid-19 Persistente' con participación multidisciplinar: Medicina Interna, Rehabilitación, Enfermería, Psicología, Trabajador Social, Neumología, Cardiología y/o la colaboración de todos los especialistas que se precisen para el abordaje diagnóstico y terapéutico que cada caso precise.