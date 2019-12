Málaga entre las primeras de España en cliks de Instagram por Navidad

Las últimas semanas las ciudades de Vigo y Madrid han puesto en marcha una particular ‘competición’ para ver cuál de las dos tenía la mejor iluminación navideña. Málaga ya salió de esa particular carrera. De la que fue líder. Una carrera por la popularidad en la que también han entrado muchas otras localidades que, cada año, intentan impresionar a ciudadanos y turistas para que disfruten del mejor ambiente por estas fiestas.

Con motivos de las fechas navideñas, Musement, plataforma de reserva de actividades en destino, ha buscado cuáles son las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes más ‘instagrameadas’ de España. Entre las más populares, se encuentran Madrid, con casi 30.000 menciones, seguida de Sevilla, con más de 7.500, y Vigo, con más de 5.300. Málaga aparece la quinta entre las mencionadas.

Con el objetivo de conocer la acogida que tiene este despliegue de adornos en nuestro país y cuáles son las mejores ciudades para disfrutar del mejor ambiente navideño, Musement, plataforma de reserva de actividades en destino, ha rastreado a través de Instagram, cuáles son las 10 ciudades españolas más “instagrameadas” en Navidad. La red social de Instagram se lleva la palma. Una app gratuita con millones de usuarios.

Málaga obtuvo 3.532 menciones el día de la inauguración del alumbrado navideño de calle Larios. El actor Antonio Banderas fue el encargado de dar la bienvenida a la navidad malagueña al apretar el botón que encendió ‘El Bosque de la Navidad’, título de la iluminación de la calle Larios, una de las más céntricas y famosas de la capital malagueña. El paseo por esta zona está amenizado por música navideña como la de Mariah Carey, quien agradeció a la ciudad que escogiera una de sus canciones más famosas ‘All i want for Christmas is you’ para ello. Otras zonas de la ciudad también disfrutan de ambientación navideña como La Alameda, donde está el espectáculo ‘El Árbol de la Navidad’, y el ‘videomapping’ ‘Cuento de Navidad’ en Alcazabilla.