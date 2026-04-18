Málaga desvela la historia oculta de sus cafés: de refugio de piratas a cuna del flamenco

El próximo mes de mayo, el Centro Cultural La Malagueta acogerá un encuentro para explorar la historia de los cafés de Málaga. Más allá del recuerdo de establecimientos como el Café de Chinitas o el Café Central, la ciudad esconde un rico pasado que se remonta al siglo XVIII. El historiador y presidente de la Asociación Cultural Zegrí, Salvador Jiménez, desvela las anécdotas y secretos de estos espacios que fueron mucho más que simples despachos de bebidas.

Los pioneros: contrabando y flamenco

El primer gran establecimiento fue el Café de la Marina, que abrió sus puertas a finales del siglo XVIII en la esquina de lo que fue el antiguo castillo de los genoveses. Según Jiménez, era un lugar de encuentro para gente del mar y tratantes, con una pintoresca decoración de barcos. Allí "se hacían muchos tratos, se despachaban muchos alijos de piratas", convirtiéndose en un foco de contrabando hasta su cierre en los años 40.

Otros locales destacados fueron La Loba y La Lovilla, este último el más antiguo de los dos. La Loba, situado en los bajos de la antigua Clínica Marty Torres, se convirtió en un punto de referencia para el flamenco, ofreciendo también repostería, helados y licores. Este emblemático café cerró sus puertas en 1903, año en que comenzó su andadura el Café Munich.

Café de Chinitas, el templo del arte

Se convirtió sin pensarlo nadie en la mezquita fundamental del flamenco"

Café de Chinitas

Sin embargo, el café por excelencia es el Café de Chinitas. Su local, ubicado en el pasaje del mismo nombre, no siempre fue un café, sino un lugar de "tertulias y devaneos amorosos" de su promotor, Antonio María Álvarez. Tras arrendarlo, "se convirtió sin pensarlo nadie en la mezquita fundamental del flamenco", como explica el historiador. Por su escenario pasaron las figuras más grandes del cante, como Juan Breva, La Trini o La Niña de los Peines.

La fama del Chinitas también atrajo problemas. La presencia de "señoritas que fuman", como se decía en la época, y las frecuentes peleas donde "el brillo de las navajas salía a relucir" provocaron clausuras constantes. Tras una última etapa bajo el nombre de El Royal, el café cerró definitivamente en 1937. El negocio actual ha recuperado el nombre, pero se ubica en la planta baja, a diferencia del histórico, que estaba en la primera planta.

Deudas, tertulias y proyecciones de cine

Otro local con una historia singular fue el Café de la Castaña, regentado por Ángel Delgado de los Cobos, padre de Anita Delgado, la futura maharaní de Kapurthala. En la trastienda se organizaban partidas ilegales de cartas y dados, lo que le acarreó multas que no podía pagar. Acuciado por las deudas, traspasó el local y se marchó con su familia a Madrid, donde la suerte les cambiaría para siempre.

Anita Delgado

Arreglaban el mundo todos los días, aunque al día siguiente otra vez estuviera exactamente igual"

Más reciente es la historia del Café Central, que cerró en 2022 y cuyo origen está en el Café Suizo. Por su parte, el Café Madrid, abierto desde 1892, sobrevive como uno de los más antiguos y fue histórico lugar de reunión de periodistas. Otros cafés acogieron tertulias especializadas: el España era el punto de encuentro taurino y fue pionero en proyectar cine con un cinematógrafo; el Duque reunía a futbolistas; y el Senado o el Diván de Pérez congregaban a intelectuales y "gente sesuda" que, según Jiménez, "arreglaban el mundo todos los días, aunque al día siguiente otra vez estuviera exactamente igual".