Málaga dejará atrás en 2023 la crisis que provocó la pandemia y liderará la economía de Andalucía

Este año, Málaga va a dejar atrás definitivamente la crisis económica que provocó la pandemia del coronavirus. Ese es el resumen del último informe que han elaborado los economistas sobre el panorama económico de la provincia. Según el último Barómetro del Colegio de Economistas, en 2023 Málaga volverá a ser la provincia líder de toda Andalucía, con un crecimiento del PIB que rondará el 2'5 por ciento.

Es el resultado de una cifra de ocupados récord en la provincia (con 715.000), el aumento en el número de autónomos (con 131.000), más importaciones y exportaciones, un 12 por ciento más de créditos... Eso sí, si nos centramos en los dos sectores con más peso en la economía malagueña (turismo y sector inmobiliario), los economistas advierten de algunos riesgos. Por ejemplo, uno que tiene que ver con la vivienda, por el aumento del precio de la venta y el alquiler.

El decano del Colegio de Economistas de Málaga, Manuel Méndez, apunta además a este otro riesgo asociado al turismo, puesto que el “65 por ciento de los turistas que tenemos vienen de Europa, fundamentalmente Reino Unido, Francia y Alemania, que son economías que están pasándolo mal”. “Si esos ciudadanos deciden que el turismo, las vacaciones, el ocio... son prescindibles y hay que sacrificarlos para dedicar sus recursos a otros temas, sin duda nos vamos a resentir en Málaga y en Andalucía”, añade el decano.

En materia de empleo, las perspectivas son buenas, por ejemplo, por el cambio de tendencia en la hostelería: “Antes la hostelería contrataba por tres meses, pero ahora mantiene empleo de forma más estable durante todo el año”.

Y en los últimos años, dicen los economistas que el empleo en Málaga se ha visto favorecido por el empuje del sector tecnológico, gracias a grandes empresas como Googles que va a traer oficinas a Málaga.

El protagonismo de Málaga como ciudad tecnológica tiene detrás historias como la de José Fuertes, un malagueño, de El Palo, que tiene 49 años. En 2010 comenzó a desarrollarse empresarialmente en el sector tecnológico y hoy día dirige tres proyectos distintos desde Málaga.

Sus mayores esfuerzos se centran en OWO Game, una empresa desde la que han desarrollado un producto por el que se han interesado en Meta, la empresa de Mark Zuckerberg (el fundador de Facebook). De hecho, Fuertes ha mantenido reuniones con ellos en Estados Unidos. Ese producto estrella es un sistema áptico, una especie de chaqueta que permite sentir en tu torso, espalda y brazos, lo que vives dentro de un videojuego.

Meet OWO Game?? Wireless, adaptable and customizable



Discover the future of haptic vests and let’s #FeelTheGame??



Pre-order now our Founder Limited Edition at https://t.co/gjFMOaP8gWpic.twitter.com/kshNYI1fOI