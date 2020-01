Málaga cierra el 2019 con 148.485 parados, casi un dos por ciento menos que hace un año

Durante diciembre de 2019, 1.060 personas han encontrado trabajo en la provincia de Málaga, es decir, cada día 34 personas han salido de las listas del paro. Es una subida leve y más teniendo en cuenta que diciembre es un mes especialmente bueno de cara a las contrataciones de la Navidad. Según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, hoy existen en la provincia de Málaga 148.485 parados, un dos por ciento menos que hace justo un año.

SECTORES

Por sectores, el de los servicios es el que más paro registra, con 108.000 personas. Le sigue la construcción con 15.000, la industria y la agricultura. En lo referente al número de cotizantes, durante 2019 la cifra subió en casi 20.000 en la provincia de Málaga, casi un tres por ciento más. Es decir, en Málaga aunque crecen los afiliados, no desciende el paro todo lo que debiera. Esta es una singularidad que explica Ángel Yague, director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros "hay muchas personas no residentes en la provincia de Málaga que se apuntan al paro aquí porque así tienen más oportunidades de ser contratados. Esto hace que, aunque suban las afiliaciones a la Seguridad Social, el descenso de las cifras del paro no vayan en consonacia", asegura Yagüe.

PREVISIÓN PARA 2020

Lo cierto es que con casi 148.500 parados, son siete los años consecutivos de bajada del desempleo en nuestra provincia. Sobre la situación que viviremos respecto al empleo durante 2020, Yagüe asegura que en general "no va a ser bueno pero Málaga va a ser la niña bonita a la hora de recibir inversiones desde sectores como el inmobiliario", apunta.

Otro dato que nos deja el Ministerio de Empleo es que a día de hoy existen en nuestra provincia 88.000 mujeres en el desempleo, frente a 61.000 hombres.