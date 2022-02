Málaga baja de la incidencia de 500 en un día con cinco fallecidos por coronavirus y menos contagios

La sexta ola de la COVID-19 continúa remitiendo y actualmente son 251 las personas que están ingresadas en los centros sanitarios de la provincia de Málaga, un dato que no se daba desde finales del pasado año 2021, cuando concluyó con 247 encamados.

Del total de 251, 14 hospitalizados menos que el martes, 24 permanecen en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Además, según ha informado la Consejería de Salud y Familias andaluza, en las últimas horas se han producido 17 nuevos ingresos en los hospitales, un número menor que días atrás; siendo el total de encamados en casi dos años de pandemia de 12.816, de los que 1.113 han pasado por las UCI.

?? Vacunación #COVID?19 en #Andalucía:



? Mayores de 12 años con 1 dosis: 96,1%

? Mayores de 12 años con 2 dosis: 94,4%

? Menores de entre 5 y 11 años con 1 dosis: 419.602

? Tercera dosis: 3.905.209



?? Total de dosis administradas: 17.750.082#AndalucíaTeCuida ?? pic.twitter.com/NkEafTGoLa — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) February 16, 2022

Este miércoles se ha notificado también un menor número de contagios de COVID-19, concretamente 427 positivos oficiales por PDIA (PCR y test de antígenos), elevándose el total en dos años a 248.965. Mientras tanto, el número de recuperados sigue en ascenso y son ya 216.450 tras sumar 1.787.

En cuanto al número de fallecidos, ha habido que lamentar cinco más, siendo el total desde el inicio de la pandemia del COVID-19 de 2.242.

Respecto al proceso de vacunación en Málaga, el Gobierno andaluz ha informado de que se han administrado hasta la fecha 3.341.975 dosis. Así, 1.428.947 ciudadanos han recibido al menos una dosis y 1.360.120 cuentan con la pauta completa. Con la tercera dosis de refuerzo son ya 701.662 inoculados.

INCIDENCIA ACUMULADA

Por otro lado, la incidencia acumulada de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días ha vuelto a recuperar la senda del descenso en la provincia, de 531,5 a 496,7; mientras que en la capital se sitúa en 526,7 (568,6 el martes).

La Axarquía es la que tiene una incidencia acumulada en dos semanas más alta, con 917,1 (964,7 el martes), según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía consultados por Europa Press.

En todos los distritos sanitarios malagueños desciende la tasa este miércoles. Costa del Sol cuenta con una incidencia de 349,4 (372,2 anteriormente); al que sigue Valle del Guadalhorce, con 398,9 (443,3 previamente); Serranía, con 438,5 (500,3); Málaga, con 529,4 (568,1 el día anterior) y La Vega, con 572,8 (600,0 el martes).

BAJADA A NIVEL 1 DE ALERTA SANITARIA

El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga se ha reunido este martes, 15 de febrero, para analizar los datos epidemiológicos en sus respectivos ámbitos de actuación y se ha acordado que la provincia de Málaga al completo pase a nivel 1 de alerta sanitaria.

Los seis distritos sanitarios de Málaga (Serranía, Costa del Sol, Málaga, Guadalhorce, La Vega y Axarquía) permanecían en nivel 2 desde el pasado 29 de diciembre de 2021, que ahora abandona y pasa a nivel 1 tras las mejoras en los indicadores. Así, el nuevo nivel es de aplicación desde las 00.00 horas de este miércoles, 16 de febrero, y hasta las 00.00 horas del 2 de marzo.

INFORMES DE EVALUACIÓN

El comité se basa en los informes de evaluación específica realizados por la Sección de Epidemiología de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias, y siguiendo los indicadores epidemiológicos establecidos (Incidencia Acumulada (IA) a 14 días, IA a 7 días, IA a 14 días en mayores de 65 años, pruebas PDIA, índice de camas UCI, índice de hospitalización y cobertura de vacunación).

No obstante, pasar a este nivel no supone ningún cambio en las restricciones vigentes en la comunidad, ya que los niveles 1 y 2 de alerta COVID no implican nuevos límites de aforos y horarios en comercios, hostelería, ocio nocturno y otras actividades desde su modificación del pasado 17 de diciembre.