Málaga aprueba sus presupuestos municipales para 2020

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado sus presupuestos para 2020 que ascienden a cerca de 844 millones de euros, un dos coma seis por ciento más (22 millones más) que en 2019. Las cuentas han salido adelante con16 votos a favor, los del PP y Ciudadanos, y 15 en contra, los de PSOE y Adelante Málaga. Las mayores partidas de estos presupuestos, que se esperan aprobar a finales de este año o en enero de 2020, serán para Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad (256 millones), Sostenibilidad (205 millones) y Acción Social (101 millones).

MÁS INVERSIÓN

Durante el debate de los presupuestos celebrado en el Ayuntamiento de Málaga, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha defendido los presupuestos destacando los más de cien millones de euros que se destinan al capítulo social y los más de 80 millones en lo referente a inversiones, que llegará hasta los 92 millones teniendo en cuenta los planes de conservación de distristos previstos "es un presupuesto que consigue incrementar aquellos capìtulos que nos hacen transformar la ciudad de forma positiva", ha asegurado Carlos Conde, quien durante el debate ha destacado el cumplimiento del compromiso adquirido con los bomberos de la capital "en este presupuesto se encuentra reflejada la reclasificación con la que nos comprometimos con este colectivo de funcionarios públicos". El concejal además no he desaprovechado la oportunidad para criticar al PSOE por negarse a debatir los presupuestos el pasado mes de diciembre y así impedir su aprobación a finales de año como estaba previsto "pese a tener entregado desde eo 19 de diciembre el proyecto de presupuesto, no quiso adelantar este periodo. El resto de grupos políticos estaban de acuerdo con hacerlo" señala Conde.

APOYO DE CIUDADANOS

La portavoz de Ciudadanos, y socio del PP en el Gobierno local, Noelia Losada, destaca que el interés de la ciudad está por encima de las siglas políticas "yo creo que Málaga gana con el acuerdo y con el rigor y la generosidad que estamos imprimiendo al gobierno de la ciudad".

OPSICIÓN EN CONTRA

Málaga ya tiene sus cuentas aprobadas para este 2020 gracias a los 16 votos a favor de PP y Ciudadanos. Al otro lado se encuentra la oposición. Los grupos municipales de PSOE y Adelante Málaga, han votado en contra de estos presupuestos. En concreto el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha calificado las cuentas de ineficientes "son la plasmación de un organigrama municipal hipertrófico", ha asegurado.