Málaga se abre al debate de implantar una tasa turística en la ciudad. Lo confirma la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Rosa Sánchez, que anuncia que será el asunto que centre la próxima reunión del Foro de Turismo que tendrá el próximo 15 de enero de 2020.

Un encuentro en el que estarán representados tanto el Ayuntamiento de Málaga como el sector empresarial y en el que se pondrán sobre la mesa distintos informes sobre las consecuencias de la aplicación de una tasa que los visitantes pagarían directamente en los hoteles por cada noche de estancia, tal y como ya ocurre en Cataluña y Baleares y en ciudades de toda Europa, como Berlín, Praga, Viena o Bruselas. Esto decía hoy la concejala de Turismo, Rosa Sánchez, “creemos que es un buen espacio para hacerlo. Así es como lo aplican muchos y así se hace en muchas grandes ciudades que ya están aplicando esta tasa turística. Es una aportación pagada por los turistas y debe servir para mejorar la calidad del turismo y reforzar la atracción para los turistas y siempre para mejorar la sostenibilidad”, agregó.

Hasta ahora, el Ayuntamiento ha venido rechazando la implantación de la tasa turística, pero ahora el debate se va a abrir. Hoy mismo, el asunto se ha discutido en la Comisión de Economía, previa al pleno de esta semana a propuesta de Adelante Málaga. Uno de sus concejales es Nicolás Sguiglia, “avancemos en este debate. El turismo estamos a favor, pero queremos que la ciudad asuma con madurez un debate sobre la fiscalidad y reconociendo que el turismo genera externabilidades y muchas positivas, pero que también y genera también algunas situaciones como el medio ambiente o las infraestructuras”, puntualizó.

Los grupos de izquierdas apoyan la tasa turística, el PP está abierto al debate, pero la postura de Ciudadanos es contraria. Noelia Losada es concejala de este grupo y matizó que, "las pernoctaciones estaban grabadas con el IVA. El problema es que la recaudación del IVA está repartida entre la administración estatal y autonómica y el Ayuntamiento no recibe nada. Lo que creo es que no es culpa del turista, si no del reparto”, subrayó.