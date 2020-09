Luis Callejón: "No tenemos donde agarrarnos para captar clientes de aquí a fin de año"

Ponemos punto y final a un verano que pasa a la historia debido a una pandemia que nos ha condicionado a todos y en todo. Desde el principal motor económico de nuestra provincia, el sector hotelero, aseguran que 2020 está siendo un año para olvidar. Según la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), ni en julio ni en agosto, la mitad de los establecimientos han llegado al 60 por ciento de ocupación, el mínimo para que un hotel sea rentable o al menos, pueda cubrir gastos.

TURISTA EXTRANJERO

Durante el mes de julio la ocupación en los hoteles de la provincia fue del 33 por ciento, y en agosto del 45, un mes en el que dos de cada 10 hoteles han permanecido cerrados. Son los efectos de la pandemia del coronavirus en un sector que ha visto como el 70 por ciento de sus clientes habituales, los turistas extranjeros, apenas se han alojado este verano. La tabla de salvación ha estado en el cliente nacional como indica el presidente de Aehcos, Luis Callejón, asegura que sólo el 5 por ciento del total de ocupación responde a turistas extrajeros "son personas que se han podido escapar o que les daba igual volver y guardar cuarentena. En todo caso ha sido un volumen muy pequeño que llegaba a través de Gibraltar y podía despalazarse hasta la Costa del Sol".

SIN CLIENTES A LA VISTA

Callejón asegura que se ha generado mucha incertidumbre en la sociedad con el coronavirus, y la confianza para viajar tardará en regresar, por lo que el futuro inmediato para la mayoría de los hoteles de la provincia pasan por el cierre sin una fecha prevista de reapertura "la touroperación nos ha confirmado que no vuela este año y el Imserso no sale este año. No sabemos donde agarrarnos para captar algún tipo de cliente", asegura callejón.

HORIZONTE OSCURO

La evolución de la pandemia va a más, y cada día sube el número de contagiados detectados por prueba PRC. Esta situación hace que los hoteleros ya no cuenten con la Semana Santa para reabrir sus establecimientos "analizando la información que nos está llegando nos plantamos en el verano que viene con la única solución de una posible vacuna, en el mejor de los casos. El verano que viene los vamos a tener también fastidiado".

Ante un futuro incierto, desde la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, piden a las administraciones que se pongan manos para paliar la situación"hay que buscar corredores sanitarios. Se está ensayando ahora con Canarias, a ver si funciona y nosotros podemos replicar exactamente lo mismo para cuando empiece nuestra temporada y podamos traer clientes con tranquilidad", afirma el presidente de la patronal hotelera.