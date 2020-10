El lugar mágico de Andalucía donde podrás alimentar a un cervatillo huérfano

Como cada viernes, en el programa ‘Destino Andalucía’ te invitamos a hacer turismo por nuestra comunidad. En esta ocasión nos ha enamorado la historia de un cervatillo abandonado en Córdoba y que se está recuperando en la Eco Reserva de Ojén, en Málaga. Es una de las tres propuestas que te invitamos a descubrir en esta entrega, que puedes escuchar completa en este archivo. Estos son los temas de los que hablamos:

VISITAMOS LA FUNDACIÓN OSBORNE

En esta entrega de ‘Destino Andalucía’ también hemos viajado a Cádiz. Anís del Mono, la marca más emblemática de anís de España celebra su 150 aniversario y ha inaugurado una exposición en la Sala de la Fundación Osborneen El Puerto de Santa María hasta el próximo 11 de enero. Por ese motivo hemos charlado con Rocío Osborne, directora de comunicación y relaciones públicas del grupo.

Por cierto, Osborne es una compañía con casi 250 años de historia que tiene marcas tan conocidas como Cinco Jotas, Nordés, Montecillo, Ponche, Veterano, Tía María o Carlos I entre otras.

ALIMENTAR AL CERVATILLO HUÉRFANO

Una de las formas más atractivas de hacer turismo en estos tiempos es conocer nuestros espacios naturales. Te llevamos a un sitio mágico. Se encuentra en la Costa del Sol, pero no a pie de playa, sino de montaña. Se trata de la Eco Reserva de Ojén, un parque de fauna a sólo 10 minutos de Marbella. No es un zoo ni un safari al uso, sino un refugio natural de fauna con fines conservacionistas y de educación ambiental. Ideal para familias con niños e ideal para observar ciervos, muflones y cabra montés. En ‘Destino Andalucía’ el coordinador de la Eco Reserva de Ojén, Antonio Calvo, nos ha explicado cómo alimentan con biberones a los ejemplares más pequeños y asegura que, a veces, son los propios visitantes los que pueden hacerlo. “Es el caso de un cervatillo que acaba de llegar desde Córdoba, donde lo encontraron perdido en una cuneta. Para que sobreviva hay que darle el biberón y, claro, no se lo va a dar una cierva… se lo dará un humano. Ese animal ya quedará marcado y entenderá que parte de su familia es humana”, explica Calvo en el programa.

ECO RESERVA OJEN, Wildlife Park, Things to do Marbella., more than a zoo or safari en #Googlehttps://t.co/3pjouH2xBi — Eco Reserva Ojen (@ecoreservaOjen) September 11, 2019

LA MAGIA DE ALOJARSE EN UNA ALMAZARA

El tercer destino de nuestro viaje radiofónico nos ha llevado a Granada. Concretamente nos situamos en Paulenca, una pedanía de Guadix, donde se encuentra ‘La almazara de Paulenca’. Se trata de un alojamiento rural muy singular. Es una casa de estilo mudéjar del siglo XVI, con todas las comodidades del siglo XXI. El antiguo Señorío de Paulenca, fue rescatado en 1995 por la familia de Juan Miguel Giménez, guitarrista clásico y flamenco, que decide crear este complejo turístico de arte para disfrute propio y de los viajeros. Además de poder dormir en sus variadas y originales habitaciones, podemos ver cómo funciona una almazara de aceite y disfrutar de la mejor gastronomía de su asador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Recuerda que en ‘Destino Andalucía’ Pedro González y Mónica García te descubren distintas formas de viajar y disfrutar de nuestra comunidad autónoma. Cada viernes de 18.30 a 19.00 horas en cope.es y en las emisoras de COPE Andalucía.

- Descubre cómo alojarte en un hotel de 5 estrellas por solo 100 euros