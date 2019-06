Los taxistas de Málaga exigen mayor control sobre los transportes pirata en el aeropuerto

El aeropuerto Málaga-Costa del Sol sigue mejorando sus propias cifras: en lo que va de año ha recibido 7'2 millones de viajeros. Y muchos de esos turistas, para ahorrarse algo de dinero o por desconocimiento, recurren a los servicios de los taxis pirata para salir del aeropuerto. Ante la llegada de la temporada alta, los taxistas de Málaga reclaman a la Policía Local que intensifique los controles contra la competencia desleal que supone este tipo de transporte, que no sólo conlleva una pérdida económica para ellos, sino un peligro para los clientes, ya que es caso de accidente no tendrían cobertura, según el portavoz de la Asociación de Autónomos del Taxi AUMAT, Juan González: “Cualquier vehículo de transporte público de viajeros está obligado a tener un seguro de responsabilidad ilimitada; estos señores no solo no tienen ese tipo de seguro, sino que algunos no tienen ni seguro ni ITV”.

En los dos últimos años, la Policía ha detectado 170 taxis ilegales, conducidos por particulares sin autorización y casi todos fueron localizados en los accesos al aeropuerto. Y lo que reclaman los taxistas es que el ritmo de denuncias se mantenga durante la temporada alta.

"PERFECTAMENTE ORGANIZADOS"

Los taxistas, que llevan años sufriendo los transportes ilegales, se sienten indefensos ante unos piratas perfectamente organizados, que en algunos casos llevan más de 10 años ofreciendo estos servicios sin la licencia ni y los seguros obligatorios. “Lo tienen perfectamente organizado, saben cuándo vienen los vuelos de una nacionalidad determinada que les interesa, o de su propia nacionalidad, con la ventaja de que manejan el idioma... tienen todo esto perfectamente milimetrado, igual que tienen controlado dónde tienen que depositar el vehículo, qué tienen que hacer...”, asegura Juan González.

INDEFENSOS

Desde el sector del taxi califican de insuficiente la presencia de cuerpos policiales en los alrededores del aeropuerto. Un situación ante la que, dicen, están indefensos: “Al no ser agente de la autoridad, no se le puede decir más que “oye, vete de aquí”... amedrentarlos un poco, pero te plantan cara, te dicen que te van a rajar el cuello, que saben dónde vives, que van a por tu coche y a por tu familia”.