Los sindicatos mantendrán las movilizaciones en la Sanidad a pesar del cese del gerente del SAS

A los sindicatos sanitarios no les basta con el cese del máximo responsable del Servicio Andaluz de Salud y van a mantener, al menos de momento, las movilizaciones. En COPE Málaga venimos informando sobre la decisión que va a hacer oficial el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de este martes: va a ser cesado el gerente del SAS, el malagueño Miguel Moreno Verdugo, que se convertirá en el nuevo responsable del hospital Regional de Málaga, el hospital Carlos Haya.

El cese del gerente del SAS se produce ocho meses después de llegar al cargo y en un momento marcado por la reactivación de las protestas sindicales en el ámbito de la sanidad por la falta de personal y las bajas no cubiertas. Más allá del cese, el secretario provincial del sindicato de enfermería Satse, Juan José Sánchez, espera que se acometan otras medidas. “Esperamos que pongan en marcha la promesa electoral que nos hicieron a los sanitarios en diciembre del año pasado. Que sean realidad, que las plantillas sean sustuidas al 100x100, que se adecuen los ratios de enfermeras a pacientes o que haya matrona en centros de salud. La población rural es la más afectada en estos casos y por ejemplo los embarazos no llevan el reconocimiento necesario”, apuntó en COPE.

El responsable de Sanidad del sindicato Comisiones Obreras en Málaga, Rafael González, cree que el mayor problema que tiene actualmente la sanidad pública malagueña es la falta de personal. “La mayoría de servicios de todos los hospitales y centros de salud están disminuidos entre el 15% y el 20%, no se cubren bajas, vacacionales, servicios, licencias, jubilaciones y no se han renovado los contratos a eventuales y todo esto recae a los actuales trabajadores”, subrayó.

El presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, va más allá, “no solamente el aumento de las plantillas de los sanitarios, si no en maquinaria. En centros, los centros se han quedado obsoletos. Hay sitios que no se pueden contratar a personal porque la infraectructura no ha crecido con tal demanda”. Miguel Moreno Verdugo será relevado al frente del SAS por otro malagueño, Miguel Ángel Guzmán.