Verano es sinónimo de gazpacho. Por ello, te proponemos de la mano del chef, y estrella michelín, José Carlos García, esta receta de siempre, como nunca. Se trata de un gazpacho de sandía. O como lo llama García “Terciopelo de sandía con gazpacho”. Un delicioso plato, muy sencillo de preparar, pero con un toque gourmet que no te puedes perder.

Muchos se preguntarán por qué la sandía. La respuesta es muy sencilla: esta fruta está compuesta principalmente por agua, un ingrediente fundamental en cualquier gazpacho. Así no tendremos que añadirla y conseguiremos que esté presente en nuestro plato de una forma natural y con un sabor especial. Eso sí, apúntate la recomendación de nuestro chef porque lo mejor es que usemos una sandía que no esté muy madura, que no sea demasiado dulce. Así conseguiremos un sabor mineral, y más natural, pero con ese sutil toque a sandía.

En cuanto a los ingredientes, José Carlos García lo tiene claro:“Para gustos, los colores”. En este aspecto puedes tirar de imaginación. Hay a quien le gusta ponerle cebolla y hay a quien no. Ese debate os lo dejamos a vosotros.

La propuesta del chef es la siguiente: un pimiento rojo bien maduro; unos tomates pera, como los del Valle de Guadalhorce; un poco de pepino; vinagre de vino; aceite de oliva; sal; un diente de ajo, al que se recomienda quitar la parte de dentro; y una sandía poco madura.

La elaboración es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es coger todos los ingredientes y meterlos en una batidora o robot de cocina y triturarlos a velocidad media. Ojo, de momento hay que dejar fuera el aceite, el vinagre y la sal. Y, por supuesto, no debes echarle agua porque, tal y como te hemos explicado, ese punto lo aportará de forma natural la sandía.

Cuando esté triturado, subiremos la velocidad y añadiremos poco a poco el aceite de oliva. Este truco es fundamental para que quede bien montado, uniforme, y para conseguir esa textura de “terciopelo” que hemos comentado. Y, para el final, añadiremos el vinagre y la sal a gusto del consumidor.

EL EMPLATADO

Para rematar te ofrecemos una propuesta de emplatado con un punto salado que le dará el toque final a tu receta. El chef José Carlos García te anima a que partas tres trocitos de sandía y los añadas con tres gambas cocidas para coronar tu plato. Las gambas aportarán a tu elaboración ese salado tan agradable que a todos nos apetece en esta época del año.

Una receta fresca, diferente, y que tan solo te llevará unos minutos preparar, con la que seguro no dejarás indiferentes a tus invitados este verano.

