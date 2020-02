Los pisos más caros de Andalucía están en Puerto Banús

Si estás planeando comprar un piso y tienes un presupuesto ajustado, entonces escucha dónde no debes buscar casa: Puerto Banús. Es la zona con los pisos más caros de toda Andalucía y también de las más caras de España, solo están por encima calles de Madrid, Barcelona, o San Sebastián, según un informe de Tecnitasa. En Puerto Banús hay pisos que llegan a costar un millón de euros. Eso sí, en la misma promoción podemos encontrar viviendas de 300.000 euros por este motivo que explica la delegada en Marbella de Tecnitasa, Selma Dalebrook, "un edificio en concreto en la Milla de Oro o en primera línea de playa de la zona de Puerto Banus, pero ya no solo es un edifico en concreto, hay mucha diferencia entre si esa primerra linea de playa o interior, por vistas o ubicación, si dan al Puerto o no, esas cosas marcan mucha diferencia de precio, aunque estén en una misma zona. Cambia todo mucho por esos detalles", apuntó en COPE Málaga.

En esta zona de la Costa del Sol (la que tiene los pisos más caros, con precios que llegan a los 5.600 euros por metro cuadrado) se da una peculiaridad: que son viviendas construidas hace muchos años, "son incluso bastantes antiguos para los precios que se barajan. La primera línea de costa se hizo hace muchísimos años y ha tenido poca renovación. Los edificios más nuevos son los de más atrás. Los de la Milla de Oro son mas actuales y ahí si se nota la diferencia de precio, pero son casi parejos con los que hablábamos antes que son de hace décadas. Las reformas interiores de ese Puerto Banús antiguo son altas y en calidades", señaló

En la capital, las zonas con los pisos más caros son dos muy concretas, la zona Centro y el barrio de La Malagueta. Allí, los precios por metro cuadrado alcanza los 5.000 euros.