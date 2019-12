Los peligros de invertir en Bitcoins y dejarse aconsejar por 'cuñados'

Aún hay muchas personas que no creen que las denominadas criptomonedas tengan valor a la hora de comprar un producto. La realidad es bien distinta porque algunas de estas monedas están tan extendidas que rara es la ciudad donde no exista algún negocio que permita el pago con ellas. En la actualidad hay miles de tipos de criptomonedas, aunque la más potente por su antigüedad y valor es el Bitcoin. Si quieres saber donde pagar con ellas, puedes entrar en la página web www.coinmap.org, y localizar aquellos negocios de tu ciudad que las aceptan. Si está spensando seriamente en invertir en Bitcoins, aquí tienes unos datos y recomendaciones que te pueden interesar.

EL BOOM DEL BITCOIN

Hace varios años, los más atrevidos invirtieron unos pocos euros en comprar Bitcoins. Algunos lo vieron claro y realmente creyeron en que su valor se dispararía con el paso de los años. Otros, compraron con pocas esperanzas de que esas monedas virtuales, que nadie ha visto jamás, valieran más de lo que pagaron por ellas. El caso es que hoy, algunos de aquellos pioneros insensatos tienen en su cuenta virtual muchísimo dinero. No es una especulación, sino una realidad.

MILLONARIOS

Para que te hagas una idea, en mayo de 2010 un usuario quería cambiar 10.000 Bitcoins por dos pizzas. Hoy esos 10.000 Bitcoins equivalen a más de 50 millones de euros. Sorprendente ¿no?

Hoy día hay varios bancos que aceptan cambiar esta criptomoneda por euros. De hecho, en la estación de AVE de Málaga capital existe un cajero automático para operar con este dinero virtual.

OJO A LA HORA DE INVERTIR

Pese a estos casos de personas que se han enriquecido gracias a los Bitcoins, debes tener cuidado si quieres probar suerte en este mundo del dinero virtual porque no es oro todo lo que reluce. Iván González, abogado experto en asuntos tecnológicos nos da algunos consejos para no dañar nuestra economía. El primero es no dejarse llevar por amigos o el cuñado que durante las cenas y comidas navideñas nos lo pintan todo de mil colores asegurándonos que se puede ganar dinero de manera fácil invirtiendo en criptomonedas. Estas prácticas no son un juego “hay gente que ha perdido mucho dinero. Lo mejor es tomar la decisión por uno mismo, y para ello hay varias páginas web donde podemos encontrar información fiable sobre los valores de las criptomonedas en cada momento”, asegura el experto.

PÁGINAS SERIAS Y FIABLES

Una de las páginas que recomienda el abogado es www.coinbase.com. En esta web podremos consultar a tiempo real cuál es el precio de cada criptomoneda, y entre ellas el Bitcoins “en esta web podremos ver la evolución del valor de las criptomonedas durante las últimas 24 horas, en el último mes o en todo un año. Esto nos da una idea de cómo suele evolucionar el valor de este dinero virtual”, asegura González.