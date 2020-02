Los motivos por los que los cines no pueden prohibirte que entres con tu propia comida

Son muchos los que aseguran que, a veces, las palomitas y la bebida cuestan lo mismo o más que las entradas para ver una película en el cine. Este es uno de los motivos por los que se suele optar por traer de casa, del supermercado o de otro establecimiento, nuestros propios aperitivos para consumirlos dentro de la sala. Hace pocos días, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) obligó a una cadena de cines con presencia en este municipio a retirar un cartel que prohibía la entrada con comida o bebida de casa o comprada fuera de sus instalaciones. La Oficina Municipal de Consumo tomó esta decisión tras las múltiples quejas que recibibió por parte de los usuarios, pero ¿qué dice la ley sobre esto?

PRÁCTICA ABUSIVA

En COPE hemos preguntado a Ignacio Laín, abogado especializado en Consumo del bufete Gómez Villares y Atencia Abogados. El letrado ha sido claro "no se puede imponer al usuario que la bebida o la comida se compre en el bar del cine. Si se permite el consumo de estos alimentos dentro de la sala, el cliente puede traerlo de donde quiera. No está obligado a comprarlo en el cine". El abogado añade que no permitir la entrada de comida y bebida a la sala de cine es una práctica abusiva "por lo que se estaría inclumpiendo la normativa".

OTROS RECINTOS

Durante la entrevista, el abogado Igancio Laín, también aclaró qué es lo que pasa en el caso de los recintos que albergan conciertos o eventos deportivos "tenemos que tener en cuenta que si dentro de ese recinto existen puntos de venta de refrescos y comida, en ningún caso podrán prohibir que el usuario la traiga de casa o de otro establecimiento".