Los médicos advierten: “Si hay un repunte de contagios por las salidas a la calle, puede ser dantesco"

Tras una jornada con otros 65 contagios por coronavirus, cuando la provincia ha superado los 3.700 positivos, siguen produciéndose fallecimientos por el COVID-19 (dos más en las últimas 24 horas y 266 contabilizados en total), los médicos malagueños lanzan un mensaje a la población: o cumplimos las normas ahora o la situación será mucho peor después.

Nuestro mensaje es claro y contundente:

➡️El riesgo de contagio continúa. No te relajes.

➡️Que podamos salir a la calle a hacer deporte o pasear (en las horas establecidas) no significa que no cuidemos las precauciones. No te relajes. — Médicos de Málaga QUÉDATE EN CASA (@Commalaga) May 8, 2020

“La preocupación sigue ahí, no se puede bajar la guardia, es una guerra muy complicada de vencer”, asegura en declaraciones a COPE Málaga el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, que admite que teme “mucho” un repunte de los contagios, tras las imágenes que hemos visto en los últimos días en las salidas con niños y, después, en las salidas permitidas para pasear y hacer deporte.

CONCIENCIACIÓN PLENA

“Todo lo positivo que se ha hecho dos meses atrás, ahora estamos viendo imágenes que no nos gustan en absoluto porque ese virus está ahí y en el momento que se produzca un repunte vamos a volver a una situación dantesca”, según Sánchez Luque.

➡️Seguimos pidiendo material y test para los sanitarios. Que no se relajen (las administraciones sanitarias).

➡️Estad tranquilos, los médicos y médicas no nos relajamos.#TuColegio#NoTeRelajes#QueNoSeRelajen#QuedateEnCasa#COVID19 — Médicos de Málaga QUÉDATE EN CASA (@Commalaga) May 8, 2020

Lamenta que se vean “grupos de personas en la calle como si no pasara nada”, que no se respete en muchos casos la distancia de seguridad, o que las mascarillas se lleven “como un elemento de decoración”, y todo eso puede tener unas consecuencias “nefastas”. “Los sanitarios nos estamos partiendo el cobre”, asegura el doctor Sánchez Luque, que advierte de que el hecho de que haya personas que no cumplan las normas “pueden llevarnos a una situación caótica de nuevo”.

CUMPLIR PARA PASAR FASES

“Si la administración y las fuerzas de orden público consideran que las medidas de la fase uno de la desescalada, no vamos a ser capaces de ser capaces de cumplirlas como sociedad, como organización política y las fuerzas de orden público… lo mejor es que nos quedemos en la fase cero”, advierte el doctor.

ℹ️�� ¿Por qué es importante llevar #mascarilla al salir a la calle? En esta imagen mostramos cómo puede reducirse significativamente el riesgo de contagio por #COVID19pic.twitter.com/4DMpZPOK3S — UPROSAMA (@UPROSAMA) May 7, 2020

“Todas esas salidas que se han estado produciendo estos días” pueden tener consecuencias más adelante porque el virus “tiene un período de incubación hasta que se manifiesta y ese período asintomático se va a empezar a manifestar en los próximos días”, según el presidente del Colegio de Médicos, que reclama que se hagan más test. En el caso de los profesionales sanitarios, los test masivos siguen sin realizarse.

