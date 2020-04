Los hosteleros malagueños dejan de facturar 300 millones desde que comenzara el estado de alarma

Los hosteleros malagueños calculan que, desde que se decretó el estado de alarma, han dejado de ingresar en nuestra provincia cerca de 300 millones de euros. Ante esta situación exigen al Gobierno que, además de las medidas ya adoptadas, tome otras más contundentes que ayuden a amortiguar la grave situación que atraviesan y que provocará, según sus previsiones, que a final de año la facturación caiga un 50 por ciento.

La restauración, uno de los grandes motores económicos de nuestra provincia, se ha visto obligado a frenar en seco su actividad durante el estado de alarma. Una situación que en el plano económico y laboral está teniendo serias consecuencias. Por ello piden al Gobierno una nueva batería de medidas que complementen a las ya tomadas como los ERTE por carácter de urgencia.

Entre ellas una referente a los alquileres de los locales. Javier Frutos es presidente de la Asociación Malagueña de Hosteleros, "el principal problema que estamos viviendo ahora mismo es la incertidumbre que tenemos de cuándo vamos a abrir y cómo". Además apunta que, "ahora mismo es sobre todo en lo que estamos pensado; ya llevamos un mes de confinamiento y el problema es que no sabemos hasta cuándo puede durar esto y, obviamente, cuando abramos, cómo vamos a hacerlo", ha apostillado.

Otra de las preocupaciones del sector hostelero en Málaga es la incertidumbre. No saben cuando van a poder reabrir ni de qué manera, "no poder trabajar y no saber cómo y cuándo volver", advirtiendo, además, de que "la vuelta no va a ser fácil en cuanto a clientes y en cuanto a la forma de trabajar". "El Gobierno tiene que seguir tomando medidas y tomando medidas más reales para paliar la situación que vamos a ver", ha apostillado.

Desde Mahos aseguran que algunos establecimientos se han reinventado y se están apoyando en el reparto a domicilio, pero esta es una cifra inferior al 10 por ciento del total.

MUCHOS ERTES

En este punto, ha incidido en que, entre otros, se debe determinar cómo será la entrada gradual de los trabajadores a los establecimientos, ya que, a su juicio, "tras un ERTE no puede ser que eso ocurra de un día para otro". "No puede terminar el estado de alarma y los ERTE y tener a toda la plantilla, cuando posiblemente, no volvamos a poder trabajar al cien por ciento", apunta.

"Eso no tiene mucho sentido, por lo que yo creo que ahí hay que darle bastantes vueltas a la situación que hay ahora mismo porque, de lo contrario, se pueden llevar a muchas empresas por delante con lo que eso conlleva de pérdida de empleo", ha advertido.

Por último, cuestionado por si los establecimientos se han podido reinventar y apostar, por ejemplo, por llevar comida a domicilio, Frutos ha recordado que algunos, al principio, se quedaron abiertos "pero eran los mínimos, muy pocos". "Al final son muy pocos los que lo están haciendo, la inmensa mayoría, más del 90 por ciento han cerrado", ha concluido. El turismo pasa por su peor momento a causa de esta pandemia.

