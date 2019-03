Los giros que ha dado el caso Julen

Esta semana, se ha cumplido un mes del rescate de Julen del pozo al que cayó el 13 de enero en el municipio malagueño de Totalán. La causa para esclarecer las circunstancias de los hechos continúa abierta en un juzgado de Málaga.

En estos últimos días, el caso ha dado un giro inesperado al ser presentado en el Juzgado un informe en el que se señala como responsables del fallecimiento de Julen al procedimiento usado por los rescatadores durante las primeras horas.

Los encargados de presentar el documento han sido los abogados de David Serrano, dueño de la parcela y por ahora, único imputado como presunto responsable de un delito de homicidio imprudente. Según la defensa, en ese informe se recoge que “las actuaciones con la piqueta, diez impactos en total, entre las 17.30 y las 21.00 horas del día del incidente, es lo único que físicamente pudo producir las heridas en la cabeza y cráneo del menor”. Además, se añade que “tras extraer la piqueta por última vez se recogieron de su extremo ocho pelos de Julen, tres de ellos con raíz, por lo que podría ser la causa de la muerte del pequeño”. A partir de este informe, la defensa pide que se amplíen las diligencias para "el mejor esclarecimiento de los hechos", ya que, según señala en otro escrito, este estudio técnico "permite presumir que la muerte se pudo producir durante las labores de rescate y no durante la caída".

Uno de los primeros en llegar al lugar hechos es el capitán de la Guardia Civil, Javier Jiménez que ha asegurado desconocer los detalles de ese informe y que en todas las opciones de intento de rescate se trabajó para mantener con vida al niño, en el caso de que estuviese vivo “en el trabajo no había hora, no había descanso. Hubo el caso de un ingeniero cuyo padre sufrió un infarto y ese mismo padre lo devolvió al trabajo porque era más importante encontrar al niño. Todos nosotros no teníamos ganas ni de dormir ni de llegar a casa”, ha señalado Jiménez.

EN LOS JUZGADOS

Durante esta semana, se han los últimos en declarar como testigos han sido los senderistas que han asegurado ante la jueza que no recuerdan si había bloques de hormigón y que el pozo al que cayó Julen no se veía a simple vista. También han pasado por el juzgado los padres del pequeño, una declaración cuyos detalles se encuentran bajo secreto de sumario. Su abogada Antonia Barba ha pedido respeto a la familia “están sufriendo muchísimo y lo único que quieren es que se esclarezca lo que ha ocurrido con todo esto ya que son los primeros interesados. No quieren hacer daño a nadie, pero tampoco que se les haga daño a ellos. Lo único que quieren es poder tener un duelo tranquilo”, ha precisado la abogada.

Por ahora David Serrano, el dueño de la parcela donde está el pozo, el único imputado por presunto delito de homicidio imprudente y sobre el que su abogado Antonio Flores defiende diciendo que lo han cogido como “cabeza de turco” en este caso.

Los próximos en declarar serán el dueño de la empresa que hizo el pozo y el maquinista que posteriormente realizó una zanja en la zona tras los trabajos de prospección.