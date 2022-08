Los esguinces y las fracturas aumentan hasta un 20 por ciento en los meses de verano

Los esguinces y las fracturas son la lesión por excelencia de estos meses de calor. En el Complejo Hospitalario Integral Privado de Málaga han percibido en su unidad de Urgencias un aumento del 20% en el número de casos por lesiones traumatológicas. Es muy frecuente en la época estival observar un incremento de personas que se animan a hacer deporte, lo que puede provocar un sobreestiramiento de ligamentos (esguince) o una ruptura de hueso (fractura) causada principalmente por recibir un fuerte traumatismo durante algún tipo de práctica deportiva.





MOTIVOS

“Es evidente que la llegada del buen tiempo fomenta la práctica del ejercicio. Este incremento puede conllevar, sobre todo, a una mayor incidencia de esguinces. Teniendo en cuenta que ante una calle mal asfaltada o incluso bajando escaleras esta lesión puede suceder, con la práctica deportiva el riesgo es mucho mayor y aún más si la forma física es inadecuada. Esta lesión se produce por una sobreextensión de la articulación y el tobillo suele ser el más perjudicado, sobre todo en deportes como el fútbol, deporte tan extendido en toda España”, afirma el Dr. José Juan Nogales Zafra, experimentado especialista en Traumatología en CHIP Hospital.









El hecho de que muchas personas dispongan de más tiempo libre, aumenta indudablemente la actividad física y con ello el riesgo de caer en algún tipo de lesión traumatológica. La Sociedad Española de Traumatología del Deporte (SETRADE) ya advierte que el 25% de las lesiones traumatológicas sufridas en verano son ocasionadas por una falta de entrenamiento físico durante el resto del año. Esto explica que los motivos más usuales tengan que ver con faltas graves a la hora de la preparación y en no saber escuchar al cuerpo cuando está llegando a límites de agotamiento.





CÓMO PREVENIR UNA LESIÓN

Implementar acciones como usar un calzado adecuado, entender el cansancio del cuerpo y calentar y estirar adecuadamente ayudan a prevenir cualquier tipo de lesión deportiva en verano. Es también fundamental desarrollar la práctica deportiva en condiciones favorables y evitando sobre todo las horas de más calor, entre las 12:00 a.m. y las 16:00 p.m., reduciendo así el riesgo de sufrir un golpe de calor o insolación. Además, el reposo también será fundamental para no caer en situaciones de sobreesfuerzo.





“Como acción preventiva, otra de las cosas que debe ser excesivamente controlada es la hidratación. Incluso debe ser planificada si no se le da su debida importancia, ya que de ello depende una buena práctica deportiva en los meses de calor y también su conveniente recuperación. En resumen, una óptima sesión deportiva comienza con un calentamiento previo y personalizado según el deporte que se vaya a desarrollar, la actividad deportiva llevada de manera moderada y sin sobreesfuerzos, y la vuelta a la calma estirando los músculos implicados de 20 a 25 segundos”, señala el traumatólogo de CHIP Hospital, Dr. José Juan Nogales Zafra.





REPOSO

Aproximadamente el 25% de los esguinces se curan mal en los meses de verano y es que parece ser que muchos de los afectados prefieren "no perderse esta estación" y no realizar el reposo adecuado. Las fracturas, por lo pronto, exigen de un mayor tiempo de reposo y requieren de mayor cuidado, lo que genera en el paciente una mayor responsabilidad a la hora de recuperarse. El Dr. José Juan Nogales Zafra insiste en que “es primordial asistir a un servicio de urgencias traumatológicas para valorar la gravedad de la lesión y realizar cuanto antes un diagnóstico. Esto ayudará a la hora de ofrecer al paciente el mejor tratamiento según la lesión que haya sufrido, que es lo que buscamos siempre en nuestra unidad de urgencias”.





PREPARACIÓN PREVIA

También conviene saber que el turismo urbano y las rutas largas, como el "Camino de Santiago", aumentan en estos meses y muchos son los atrevidos a "lanzarse a andar" sin ningún tipo de preparación previa. En este sentido, si no se tiene preparación anticipada conviene que antes de realizar grandes caminatas en viajes programados, se comience a andar prolongadamente en la ciudad residente para mejorar la condición física. Aún más necesario es realizar esta preparación si se tiene pensado realizar rutas largas, así como la programación de la ruta para no caer en sobreesfuerzos y en golpes de calor. Conviene también que en la preparación se incluyan caminatas por terrenos similares a los que se andará por la ruta.