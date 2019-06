Los diputados por Málaga cobran su primera nómina de casi 5.000 euros

Se cumple un mes desde que los diputados nacionales tomaron posesión de sus actas en el Congreso, un mes en el que los once diputados por Málaga han cobrado ya su primer sueldo, aunque la actividad parlamentaria está oficialmente paralizada, a la espera de que se constituya el nuevo Gobierno. Pero como decimos, los diputados nacionales ya han cobrado su primera nómina de la legislatura, que roza los 5.000 euros, entre los casi 3.000 euros de asignación básica (idéntica para todos los diputados) y los 1.900 que perciben todos aquellos que pertenecen a circunscripciones distintas a Madrid. Además, ya disponen de teléfono móvil oficial y de una tarjeta para pagar el taxi en la capital de España, con un límite anual de 3.000 euros.

INICIATIVAS DEL PPEn total, el primer mes de trabajo de los diputados malagueños le ha costado a las arcas del Estado casi 54.000 euros, a pesar de que aún no se ha celebrado el pleno de investidura y por tanto no están constituidos las distintas mesas y comisiones del Congreso. Eso sí, el diputado del PP por Málaga, Pablo Montesinos, explica que, al menos en su caso, está registrando algunas iniciativas: “Ya hemos presentado en las Cortes Generales una Proposición No de Ley para lograr una Selectividad única en el conjunto nacional, que es una reclamación que muchos estudiantes malagueños han hecho en los últimos meses”. “También la pasada semana presentamos otra proposición para la eliminación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la compra de la primera vivienda”, añade Montesinos.

TRABAJO DE C'S

En Ciudadanos están aprovechando estas semanas también para trabajar, en este sentido. El diputado del partido por Málaga, Guillermo Díaz, explica que están analizando “cuál va a ser nuestra postura en los proyectos técnicos que queremos defender a lo largo de la legislatura, sobre todo respecto a infraestructuras ferroviarias y a agua”.

¿Y este trabajo con qué objetivo? Pues para poder arrancar la legislatura al cien por cien una vez se conforme el Gobierno. Según Montesinos, se está haciendo “un trabajo de campo a la espera de que el Congreso empiece a trabajar de forma habitual y empiece la legislatura como tal”. El diputado popular explica que, presentando medidas en estas primeras semanas, “conseguimos que, cuando ya el Congreso eche a andar al cien por cien, se puedan votar esas iniciativas que, además, estaban en el programa electoral del PP”.

En este sentido se pronuncia también desde Ciudadanos Guillermo Díaz: “Muchas veces los diputados hacemos poco trabajo de campo por la falta de tiempo para estar aquí, porque entre plenos, comisiones... pasas muchos días en Madrid y yo siempre he reivindicado la figura del diputado de distrito”.