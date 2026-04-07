El líquido anticera convence, pero no de forma definitiva: Málaga ya trabaja para mejorarlo de cara a la Semana Santa de 2027

El final de la Semana Santa de Málaga ha traído consigo un balance de limpieza de récord. El servicio de Limasam ha recogido casi 800 toneladas de basura, lo que supone un aumento del 7 por ciento con respecto a la Semana Santa de 2025. La concejala de Servicios Operativos y Playas, Teresa Porras, ha explicado que este incremento se debe fundamentalmente al buen tiempo, que ha animado a más gente a salir a la calle, y ha anunciado que el consistorio ya trabaja en la mejora del demandado líquido anticera para facilitar la limpieza en la próxima edición de 2027.

Un dispositivo de limpieza récord

Para hacer frente a este volumen de residuos, Limasam ha desplegado un operativo especial compuesto por 310 operarios. Estos han estado distribuidos en tres turnos de trabajo de mañana, tarde y noche, con más de 86 personas en cada turno. Sus labores se han centrado no solo en la recogida de basura, sino también en la limpieza viaria y en la compleja tarea de aplicar y retirar la cera de los recorridos procesionales, un trabajo que, según Porras, continuará "entre esta semana y la que viene" hasta poder decir "adiós a la cera".

La responsable de Limpieza ha querido matizar que la comparación con el año anterior está condicionada por la meteorología. "El año pasado tuvimos domingo, lunes, martes y miércoles lluvia", ha recordado. Esta situación contrasta con el tiempo soleado de esta Semana Santa, que ha permitido que "la gente haya podido disfrutar en la calle", provocando una mayor acumulación de basura. Porras ha insistido en que es "imposible" comparar el número de kilos de un año a otro por esta radical diferencia, que también se ha notado en playas y chiringuitos, que han estado "a tope".

El reto de la cera: en busca de la fórmula perfecta

La retirada de la cera de las calles avanza a buen ritmo gracias al actual líquido anticera. El producto se está retirando "muy bien con la caldera caliente", para lo cual se están utilizando ocho máquinas de agua a presión distribuidas por diferentes puntos del centro. La concejala estima que en "una semana, 15 días, esté la mayor parte o la totalidad retirada de el centro y el recorrido oficial". Aunque el sistema funciona, Porras ha admitido que una fórmula anterior permitía recoger los restos con una simple barredora, sin necesidad de agua a presión.

A pesar de mostrarse satisfecha con los resultados actuales, Teresa Porras ha confirmado que seguirán trabajando para perfeccionar el producto. "Hay que seguir mejorando el líquido lo máximo posible, y en eso vamos", ha afirmado. Por este motivo, ha anunciado que este año se trabajará en "afinar incluso más en lo que es el líquido anticera", con el objetivo de encontrar una solución que agilice todavía más una de las tareas de limpieza más complejas de la Semana Santa.

Hay que seguir mejorando el líquido lo máximo posible" Teresa Porras Concejala responsable de Limasam

La asignatura pendiente: el civismo ciudadano

Preguntada por el comportamiento ciudadano, la concejala ha sido tajante: "Te tengo que decir que que no". Aunque está segura de que "habrá gente que sí, que se habrá comportado perfectamente", considera que "hay otra mayoría de gente que no". Esta falta de colaboración es, a su juicio, un problema enquistado en la ciudad. "Nos hace falta muchísima colaboración en la ciudad de Málaga, no sé, en otras ciudades, entiendo que igual, pero podemos hablar por la ciudad de Málaga", ha lamentado.

Porras ha sustentado su valoración con ejemplos concretos, como la gran cantidad de "suciedad que hay debajo precisamente de la tribuna", que solo se ha podido limpiar una vez que estas han sido desmontadas. También ha criticado que no se usen las papeleras ni los contenedores, e incluso que las bolsas repartidas por la propia Limasam acabaran en el suelo. "Nos hace falta mucha más colaboración, ser más consecuente", ha insistido la concejala.

Nos hace falta mucha más colaboración, más ser consecuente" Teresa Porras

En la recta final de la entrevista, Teresa Porras también ha abordado las inspecciones externas a Limasam. La concejala ha aclarado que la contratación de una empresa externa para supervisar el servicio de limpieza no es una novedad, sino un contrato que se lleva realizando "varios años". Este servicio se encarga de auditar tanto el estado de la ciudad como el desempeño de la plantilla para optimizar los recursos.

El objetivo de estas inspecciones es múltiple. Por un lado, se busca "valorar puntos negros de la ciudad de Málaga, donde aflora más, pues, la suciedad". Por otro, se analiza si "se necesitan más medios en una calle determinada" y, finalmente, también se puntúa "la productividad de cada trabajador". En palabras de Porras, "realmente es un control de todo, todo lo que es la ciudad, más el control también del propio trabajador que está trabajando".

Para concluir, la concejala ha hecho un balance general "muy positivo" de esta Semana Santa, que ha calificado como una edición "para enmarcar" gracias al buen tiempo. Mirando al futuro, ha confirmado que ya se trabaja en dos frentes clave: la preparación de las playas de cara al verano, que arranca oficialmente en julio, y la organización de la Feria de Málaga de agosto, avanzando en los contratos públicos necesarios para su celebración.