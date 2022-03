Leche, frutas, verduras, carnes y pescados: los productos que más escasean en los supermercados malagueños

Ocho días ya de huelga de los transportistas autónomos por la subida del precio de los carburantes. Unos paros que dificultan gravemente el abastecimiento a pequeños comercios dedicados, sobre todo, a productos frescos. Pero la situación que afecta ya a las grandes superficies, desde donde ya hablan de desabastecimiento en productos como frutas y verduras y especialmente la leche. En COPE Málaga hemos testado la situación en diferentes sectores en este arranque de semana.

Sobre la escasez de leche, el secretario general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumerías, Sergio Cuberos, admite que hay bastantes problemas: “notamos que hay varios proveedores lacteos que ya no pueden servir, bien por escasez de leche, no tienen o por los piquetes actuales que no dejan salir”, apunta.

GRANDES INDUSTRIAS

En el caso de los pescados y mariscos, las lonjas permanecerán cerradas hasta el miércoles, motivo por el que no entra producto fresco en los comercios. A ello también hay que sumar las dificultades en el sector cárnico. Grandes industrias como la malagueña Famadesa, ha reducido su producción un 65 por ciento al verse obligados a suprimir rutas como asegura su presidente, Federico Beltrán: “en la cárnica estamos trabajando, pero con problemas, porque tenemos dificultad para llegar a los sitios, porque nos han parado camiones, esto es ahora complicado”, subraya

Beltrán explica que estos paros en la cadena de distribución no solo provocan una bajada de facturación y una subida de los precios de la carne de cerdo en el consumidor final, también acarrea otros problemas logísticos: “si no podemos trasladar a los grandes cerdos para sacrificarlos, esto es una cadena, no podemos hacerlo con los grandes y no tienen sitio, esto unos días si se puede aguantar, pero si es más tiempo, por ejemplo con el tema de piensos es un problema, porque están empezando a no abastecer”, dice.

ALTERCADOS

Un integrante de un piquete del paro de transportistas ha sido detenido por causar daños a un camión en Antequera al que lanzó varias piedras. A día de hoy, son ya una docena las denuncias registradas en Málaga por daños, agresiones, coacciones, amenazas o en relación con la seguridad vial durante el paro convocado en este sector, que comenzó el pasado 14 de marzo.

Desde la pasada semana, algo más de 3.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se han desplegado en la provincia de Málaga para realizar labores de protección y acompañamiento en convoyes en la entrada y salida de centros logísticos.

PROTESTAS DEL SECTOR PESQUERO

El aumento de los precios de los carburantes so solo afecta a los transportistas; los pescadores también están en pie de guerra.

Pescadores de Almería, Granada y Málaga se han manifestado en la capital almeriense, dentro del paro nacional convocado por el sector para urgir al Gobierno que ponga en marcha medidas que hagan frente a la falta de rentabilidad por el encarecimiento del gasóleo. Toda la flota no solo de Málaga de toda Andalucía, va a estar amarrada entre hoy y el miércoles. Mari Carmen Navas es la presidenta de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores: “hemos amarrado nuestros bascos, porque tenemos que pagar el gasoil y no nos llega y claro, no nos sale rentable, y como esto siga así, el sector pesquero se va a tener que quedar amarrado en el puerto”, comenta.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado