Las últimas 48 horas dejan en Málaga cuatro fallecidos por coronavirus y una nueva bajada de contagios

Los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía confirman la línea descendente en el número de contagios diarios. Desde el sábado se han notificado 267 nuevos positivos por coronavirus en la provincia de Málaga. El peor dato es que la pandemia sigue cobrándose vidas. Son cuatro las personas que han fallecido como consecuencia del Covid en las últimas 48 horas.

En cuanto a la tasa de incidencia, los dos últimos días dejan una importante bajada de 32 puntos en la provincia para situarla en 214 casos por cada 100.000 habitantes. Y en este lunes sólo los municipios de Cuevas del Becerro y Montejaque superan la tasa de 500 casos. En la capital esa tasa desciende en 45 puntos, situándose a día de hoy en 236 casos.

MEDIDAS

Es evidente que la incidencia del virus va remitiendo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno asegura hoy que una bajada de contagios tiene que llevar a una relajación de medidas. Algo que podría suceder mañana tras la reunión con el comité de expertos que asesora al Gobierno andaluz sobre la pandemia: "Quiero ser optimista y espero, deseo y quiero confiar en que cuando nos reunamos con el comité de expertos, que son los que nos tienen que prácticamente autorizar esa posibilidad, podamos seguir abriendo espacios para la economía, para la vida y la normalidad", ha dicho Moreno.

El líder del Gobierno andaluz ha reconocido que existe la "evolución" de datos e indicadores "de las últimas semanas" muestran un escenario optimista. Pese a ello, el presidente de la Junta ha instado a conocer los informes con los que se trabaja en el seno del comité para determinar, con datos de este mismo fin de semana en él se incluyen parámetros como número de hospitalizados o camas UCI, entre otros, las medidas a adoptar. "Conforme descienden los niveles, ampliamos aforos y hay más espacio para la actividad individual y económica", ha recordado.

MÁS VACUNACIÓN

Desde hoy lunes, el Servicio Andaluz de Saludva a comenzar a llamar, por un lado, a las personas que se han contagiado del coronavirus en el último mes, que no tendrán que esperar varios meses como hasta ahora. Y, por otro lado, el SAS inicia también una campaña para contactar con los mayores de doce años que aún no se han puesto ninguna dosis. Se trata, por tanto, de una campaña de rescate de la población diana... de las personas que tienen edad de vacunarse y no lo han hecho.

Puntos Vacunación sin cita COVID-19.

Semana 30 agosto - 5 septiem



En estos puntos se seguirá avanzando en la inmunización de andaluces fuera de su residencia y también personas que superaron la infección hace ? de 4 semanas.https://t.co/ig2WivZlbn#AndalucíaSeVacuna (1/9) pic.twitter.com/bPtSlhujyL — Andavac (@Andavac_) August 30, 2021

