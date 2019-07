Las hijas de la víctima de Borja aceptarían la suspensión de la pena si reciben la indemnización

El abogado de las hijas de Pedro, el hombre que murió como consecuencia de los golpes que le propinó Borja -el acusado- para recuperar el bolso de una mujer, ha indicado que sus clientas "están asistiendo atónitas al circo mediático" del caso y que solo aceptarían la suspensión de la pena de prisión de dos años impuesta al joven por un delito de homicidio imprudente, si éste hace efectiva la indemnización de 180.000 euros.

El abogado de las dos mujeres, Enrique Agüera, ha insistido en que ellas "están en un segundo plano, tratando de mantenerse al margen totalmente" Él, personalmente, tampoco comparte la atención mediática que ha generado el caso de Borja, que le parece "hasta cierto punto irresponsable".

De este modo, el abogado ha aclarado que, conforme al artículo 81 del Código Penal, la solicitud de la defensa de Borja para evitar la cárcel, "a día de hoy, le falta uno de los tres requisitos" ; que haya cumplido con la responsabilidad civil, es decir, con el abono de los 180.000 euros de indemnización que ha sido condenado a pagar.

RECURSO DE AMPARO

Borja, por su parte, ha aceptado finalmente los más de 112.000 euros recaudados por Vox para hacer frente a la indemnización ya que se trata de donaciones anónimas que no podrían devolverse.

La defensa de Borja ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por el principio de presunción de inocencia y falta de tutela judicial efectiva. El Alto Tribunal debe decidir si lo admite o no a trámite.

En relación con el citado recurso, Enrique Agüera ha asegurado que no le consta "tal extremo". "Lo que sé es que han recurrido en reforma el auto de ejecución de la sentencia. Pero, a través del proceso, como parte, a mí no se me han comunicado ese recurso, que, por otra parte, dudo que quepa porque la sentencia es firme", ha zanjado el abogado de las hijas de la víctima.