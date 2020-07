Las esperanzadoras palabras de Dani Rovira tras acabar con la quimioterapia

Dani Rovira ha compartido con sus seguidores de Instagram la buena noticia de que, por fin, ha puesto fin a la quimioterapia que inició hace cuatro meses tras ser diagnosticado con el linfoma de Hodgkin. Y lo ha hecho con el humor que siempre le caracteriza: disfrazado con una careta de hipopótamo.

“La pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo (de ésta última no me comentaron nada). Si a alguien más le ha pasado esto, que me escriba, con cuatro que seamos, organizamos un Tragabolas", ha escrito el actor bromeando sobre sus secuelas.

RADIOTERAPIA

Con esta imagen, el humorista anuncia una nueva etapa en su lucha: la radioterapia. Afortunadamente, sin linfomas en su cuerpo. "Esta semana empiezo a afrontar 18 sesiones de RADIO, una cada día. Aunque los linfomas han desaparecido, los médicos lo han decidido así por cauterizar y precaución. A mediados de agosto, este mal sueño habrá acabado y podré retomar de nuevo "la normalidad", si es que hay algo normal ya en este mundo", relata Rovira, aunque el malagueño afronta este último empujón con optimismo. “Me queda la última pantalla del videojuego”, afirma.

El pasado 25 de marzo, el cómico informó a través de Instagram de que tenía un cáncer “con nombre y apellidos: el Linfoma de Hodgkin”, a lo que añadió que no le tenía “ningún miedo”.

Durante estos meses, el actor se ha refugiado en su familia, sus tres perros y su pareja, la actriz Clara Lago. También en sus dos millones de seguidores, con los que ha compartido el proceso médico al que se ha enfrentado. Así ha conseguido vencer al “bicho”, como él lo ha bautizado, cuatro meses y ocho sesiones después, cuando Rovira ha vuelto a elegir la misma red social, en este caso, para compartir su victoria.

AGRADECIMIENTO A LOS SANITARIOS

Dani Rovira ha querido mandar un mensaje de apoyo a todos los que están pasando por su misma situación y, también, de admiración hacia todos los profesionales sanitarios españoles. "Sois tant@s los que me estáis curando... Ánimo a l@s que estáis en la lucha. Tenemos unos médicos y un personal sanitario espectacular en este país. El resto es quererse y dejarse querer".

En la actualidad, el cómico continúa con su podcast Mi año favorito, que presenta con el humorista Arturo González Campos, y en el que charlan con distintas personalidades. Rovira compatibiliza su trabajo como actor y locutor con el proyecto que comparte con Clara Lago: Ochotumbao, la organización que ambos fundaron para “mejorar la vida de las personas, la conservación del medio ambiente y la defensa de los animales”. Actualmente, están centrados en la adopción de mascotas y en el cierre de las granjas de visón.

