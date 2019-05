Las empresas de Málaga comienzan a aplicar el control horario, con críticas por ser "precipitado"

Desde ahora, las empresas malagueñas que no lleven un registro de jornada de sus trabajadores se enfrentan a sanciones que pueden alcanzar los 6.000 euros. Eso sí, los inspectores de Trabajo no tienen de momento una orden expresa de perseguir a aquellas empresas que no hayan implantado el control horario; ni tan siquiera de aquellas que, habiéndolo implantado, falseen los datos de la jornada laboral de sus trabajadores. Por los micrófonos de COPE MÁS Málaga ha pasado un inspector de Trabajo, Juan Bandera. Asegura que aquella empresa que quiera incumplir la norma lo va a hacer, pero “lo va a tener más complicado a partir de ahora porque hay una obligación expresa de llevar registro de jornada”. Lanzaba esta advertencia al empresario: “Si usted se atreve a hacer un registro de jornada, falsearlo, y nosotros le cogemos, aténgase a las consecuencias porque está incurriendo en una cosa más grave, puede acabar en los tribunales”.

Este lunes, 13 de mayo, es por tanto el primer día laborable en el que los 624.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la provincia tienen que fichar al llegar al puesto de trabajo y también al salir. Entra en vigor esta medida, a instancias del Gobierno, que obliga a las empresas a garantizar el registro de la jornada de sus trabajadores. En Málaga, en algunos sectores esta medida ya lleva años implantada, en otros hablan de improvisación y cuestionan el coste que conlleva para las empresas.

EL REGISTRO YA FUNCIONABA EN LOS HOTELES

En algunos casos, el registro se ha comenzado a practicar de manera telemática, aunque muchas compañías de momento han optado por un método más tradicional: el de apuntar a mano la hora de inicio y finalización de la jornada de cada trabajador. Eso sí, hay empresas en las que lo de fichar no es una novedad, por ejemplo en los hoteles, en los que trabajan once mil empleados fijos y hasta 21.000 en pleno verano. El presidente de la patronal hotelera Aehcos, Luis Callejón, asegura que se trata de “un procedimiento que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo, para nosotros ni es novedoso ni va a suponer muchos cambios porque ya lo tenemos regulado en los convenios laborales”.

Los 3.000 trabajadores de los concesionarios de Málaga, en la mayoría de los casos, sí estrenan desde método de fichaje en el trabajo. El presidente de la Asociación Malagueña de Automoción, Carlos Oliva, cuestiona la improvisación de esta medida: “Desde la asociación estamos recibiendo llamadas porque hay incertidumbre”.

MEDIDA "INAPLICABLE" EN EL CAMPO

Desde el sector de la agricultura y la ganadería en Málaga muestran su malestar por las dificultades a las que se enfrentan para poder cumplir con esta norma. Desde Asaja Málaga aseguran que después de haber mantenido varias reuniones con Inspección de Trabajo, siguen sin conocer de qué manera pueden darle solución al control horario a un sector que tiene varias singularidades, como por ejemplo su desarrollo al aire libre. El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, considera que la “problemática en el campo es enorme, así lo hemos manifestado, lo hemos hecho ver”, que habla de una norma “inaplicable”. Desde Asaja exigen que para este tipo de normas se busque más consenso y se establezcan unas formas de funcionamiento claras antes de ponerlas en marcha.

En todo caso, y ante las dudas surgidas en las empresas, el Ministerio de Trabajo publica una guía, con criterios para orientar a las empresas y trabajadores en la aplicación de esta norma.