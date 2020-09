La Junta rectifica y niega el contagio comunitario del coronavirus en Málaga

La Junta de Andalucía rectifica y asegura que la situación de la pandemia del coronavirus en Málaga no es de contagio comunitario. Desde el propio Gobierno andaluz, su portavoz, Elías Bendodo, aseguraba este martes que la escalada de contagios de coronavirus en Málaga ya obligaba a hablar no de rebrotes, sino de transmisión comunitaria y que por eso se estaban estudiando nuevas medidas de restricción. Este miércoles, la viceconsejera de Salud, Catalina García, lo corrige: niega que haya transmisión comunitaria.

La viceconsejera admite que la incidencia del virus en Málaga está siendo mayor que en el resto de provincias de Andalucía (algo que vincula al potencial turístico de la Costa del Sol), pero rechaza que exista ese contagio comunitario: “Málaga tiene una incidencia mayor por su situación, pero no existe una transmisión comunitaria”.

Asegura que el carácter turístico de Málaga que hace que reciba muchas personas de muchos lugares de España y del extranjero y eso se evidencia también en una incidencia mayor, pero “una incidencia mayor no significa una transmisión comunitaria".

UN INFORME MÉDICO EN EL CENTRO DEL HURACÁN

El hecho de que desde la propia Junta se haya hablado de comunitario responde, según la viceconsejera de Salud, a la existencia de un informe de una epidemióloga de Málaga que "con su criterio decidió ella que existía en Málaga una transmisión comunitaria para justificar el acceso y la restricción de visitas a la residencia de mayores de su área".

En este punto, la viceconsejera ha subrayado que la epidemióloga en cuestión "no tiene los datos de toda Málaga para decir que existe en Málaga una transmisión comunitaria, con lo cual no compartimos ese criterio".

Ese informe relativo a la situación de la pandemia en la Costa del Sol es el que ha hecho saltar las alarmas y también las críticas de la oposición en la Junta de Andalucía. En las últimas horas ha trascendido un documento de la Junta (con fecha del 24 de agosto) que fue enviado a residencias de mayores advirtiendo de que la situación epidemiológica en el distrito sanitario Costa del Sol era de “transmisión comunitaria activa” por la alta incidencia que el virus estaba teniendo en esa zona de la provincia, donde se habían superado los 163 casos por cada cien mil habitantes detectados en catorce días, cuando el indicador recomendado por la propia Junta es de 30 casos por cada cien mil habitantes.

EL DELEGADO DE SALUD DEFIENDE LA GESTIÓN

El delegado de Salud de la Junta en Málaga, Carlos Bautista, ha salido en defensa de la gestión que se está haciendo el Gobierno andaluz sobre la pandemia y responde a las acusaciones que están realizando algunos grupos políticos en referencia a ocultación de datos “eso no es cierto porque la Consejería hace todos los días comunicados en los que se registran absolutamente todos los casos”.

Sobre los contagios comunitarios, el delegado admite que hay muchos casos de origen desconocido: “No sabemos si han salido de un brote o de un contagio individual”. “Es imposible saber donde se ha contagiado esa persona y nuestros epidemiológicos y rastreadores no son capaces de dictaminar de donde han salido los contagios”, afirma Bautista.

Sobre las acusaciones de otros partidos, Bautista señala que se trata de generar “polémica política” y que esos asuntos deben solucionarse en otro tipo de foros.

SITUACIÓN “COMPLEJA” POR EL TIRÓN TURÍSTICO

En todo caso, lo que sí reflejan los datos es que el virus está teniendo en Málaga una evolución mucho peor que el resto de Andalucía. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, apoya la teoría de que tiene mucho que ver con el turismo: "La situación un poco más compleja que estamos viviendo en estos días", y especialmente, en la Costa del Sol, "tiene que ver con el final del verano".

Y otra de las razones que, según el alcalde, está detrás del recorrido que está teniendo la pandemia en Málaga en las últimas semanas, es esta: "Me consta también, y lo sé porque me lo han transmitido inquietos los responsables de salud en Málaga, de personas que sabiendo que son positivos no respetan los 14 días o el tiempo que les digan que tienen que estar confinados en casa", ya que, ha dicho, se han dado situaciones que permiten saber que no están en casa. En este punto, ha indicado que desde el Ayuntamiento han ofrecido "toda la colaboración desde el punto de vista de control que podemos hacer". En este sentido, el alcalde advierte de que la Policía Local persigue a estos incumplidores que se saltan la cuarentena.

