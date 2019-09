Junta de Andalucía y Ayuntamiento trabajan en un estudio que podría llevar a que la construcción del futuro tercer hospital no se lleve a cabo en los terrenos del aparcamiento del Hospital Civil, como está previsto en un principio. El proyecto actual contempla la construcción de un tercer hospital con capacidad para 800 camas, y ahora se estudia si el terreno donde se pretende ubicar, sería suficiente para unas instalaciones con 1.000 camas.

Ese estudio se está elaborando para comprobar si, ante el importante aumento de la población previsto en Málaga durante los próximos años, las instalaciones serían capaz de absorber la demanda. Ante la posibilidad de que esto no sea posible, Junta y Ayuntamiento no descartan buscar otros terrenos. Elías Bendodo es consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y hoy se refirió a este asunto, “que el hospital no nazca pequeño, en la próxima década habrá dos ciudades que crezcan en habitantes, como son Madrid y Málaga y estamos estudiando, no esta descartado, a ver si esa ampliación del proyecto cabe en los entre los del Hospital Civil. Eso se esta estudiando, puede que sí y puede que no, pero estudiamos también otras alternativas”, subrayó.

Ante esta posibilidad de cambio de ubicación, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha mostrado favorable y asegura que desde el Ayuntamiento de la capital ya ofrecen todo el apoyo necesario a la Junta de Andalucía, “es cierto que la Junta ha hecho hoy una reflexión para buscando un espacio más amplio, nos ha pedido colaboración y estamos trabajando en esa dirección. Y buscaremos fijamente la fórmula que se nos pide para que sea una realidad”, apuntó el alcalde ante los medios presentes.