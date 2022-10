La Junta anuncia en Málaga medidas contra la empresa de catering del colegio Rectora Adelaida de la Calle

Desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga reconocen deficiencias en el servicio de catering que gestiona el comedor del colegio Rectora Adelaida de la Calle, en Teatinos, y anuncian medidas contra la empresa que presta ese servicio. Además, se está estudiando la posibilidad de, como pide el centro, crear un servicio de cocina propio y no depender de catering externo.

Es la respuesta de la Junta de Andalucía a las quejas hechas por padres del centro que aseguran que la calidad de la comida no es la adecuada y que en ocasiones se sirve fría.

La situación es insostenible como asegura en COPE Málaga, Lorena Romero, portavoz de los padres afectados: “Hay una falta de información enorme. No nos dejan ver nada de lo que pasa dentro del comedor. Los niños más mayores nos dicen que los platos están sucios, que se encuentran pelos en la comida y que está aguada y fría”, asegura.

Los padres también denuncian falta de información previa sobre el menú que van a ofrecer a sus hijos y que, en muchos casos no suele coincidir con la realidad: “La empresa decía que estaba todo perfecto, que cumplían con la legalidad y eso era así. Se hizo un grupo de catas con padres, pero solo se podían hacer fuera del horario escolar. Era comida que no correspondía con las cantidades ni el formato que se le ofrece a los niños”.

MÁS DE UN AÑO

Desde la plataforma de padres afectados, señalan que llevan más de un año soportando la situación y que han contactado varias veces con la Delegación de Educación: “Hasta que no hemos salido en los medios no han contactado con nosotros. Actualmente, de forma verbal, han ofrecido un plazo de una semana y si no se soluciona nos ponen a otra empresa. Nuestro miedo es que cumplan con los mínimos legales esta semana y la siguiente continúe todo igual”.

RESPUESTA DE LA JUNTA

El delegado de Educación de la Junta de Andalucía, Miguel Briones, asegura hoy en COPE Málaga que ya están tomando medidas al respecto y que pronto habrá una solución. Además, anuncia medidas contra la empresa que actualmente sirve el catering: “Vamos a analizar lo que el propio centro nos ha planteado: la posibilidad de la prestación del servicio in situ, y no a través de catering como hasta ahora. Sea un modelo u otro, la situación ya la tenemos marcada y al margen, la empresa ya tiene la comunicación de la penalización económica que por servicio deficiente están obligados a asumir”, señala el delegado.