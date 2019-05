La jueza rechaza el careo entre el dueño de la finca y el padre de Julen

La jueza del caso Julen rechaza un careo entre el dueño de la finca de Totalán en la que está el pozo donde murió el niño, y el padre del pequeño. La defensa de David Serrano, el dueño de la finca y único investigado en el caso, por homicidio imprudente, pidió a la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ese careo y ahora la magistrada lo deniega. En un auto, la jueza considera que no procede la práctica de esas diligencias de investigación. Considera la prueba de innecesaria y no pertinente.

En este sentido, señala que los argumentos planteados por la defensa del investigado para solicitar el careo entre este y el padre del pequeño "no pueden justificar ni sustentar la procedencia" de la diligencia que se pide. La magistrada incide en que los motivos que se alegan son "valoraciones particulares que efectúa la parte en el ejercicio del derecho de defensa de las declaraciones prestadas" por estas personas a lo largo de la investigación. Indica que las contradicciones a las que se refiere la defensa "no son sino las diferencias que pueden existir en todo el procedimiento" entre las manifestaciones y versiones de un investigado, al que asiste "el derecho a no declarar contra sí mismo", y un perjudicado, "advertido de la obligación de no faltar a la verdad".

"En toda investigación es frecuente y habitual que surjan distintas versiones y que estas sean opuestas y contradictorias", señala la instructora, quien añade que sin embargo eso "no supone que se deba practicar un careo".

También se deniegan otros careos, como el solicitado entre el hombre que hizo el pozo y su ayudante, ambos testigos en la causa. Al respecto, la jueza señala que resulta "innecesario" para el objeto de investigación, ya que el propio investigado reconoció que tras la actuación de los dos anteriores él acudió al terreno y movió los bloque de hormigón que tapaban el agujero.

Tampoco ve necesario que el pocero aporte el plan de seguridad, como solicitó la defensa de Serrano, al recordar que el procedimiento "no se ha dirigido como investigado frente a dicho testigo", apuntando que de la posible responsabilidad de esta persona y del investigado en la vía administrativa "ya se ha dado cuenta a la Administración competente desde el inicio".

Igualmente, la instructora rechaza en su auto apartar del procedimiento a la madre de Julen --también solicitado por los letrados del investigado-y dice que no ha lugar a hacer reserva alguna respecto al padre; apuntando que ambos están personados "en debida forma" como acusación particular.

PETICIÓN DE CAREO

La defensa del dueño de la finca donde se encuentra el pozo en el que cayó Julen, el niño de dos años y medio que fue encontrado sin vida 13 días después de caer en un pozo en Totalán (Málaga), pidió un careo entre su cliente y el padre del pequeño y otro con el hombre que realizó la prospección en el terreno.

El letrado pidió en primer lugar un careo entre su cliente y el padre del pequeño por "apreciar notorias diferencias en los testimonios prestados por ambos", tanto en las declaraciones realizadas ante la Guardia Civil el día del suceso como en el juzgado, respecto a la ubicación y situación de los pozos; haciendo hincapié en que el progenitor corrobora que el pozo estaba cerrado con piedras.

En segundo lugar, pidio un careo entre Serrano y la persona que realizó el pozo, al estimar la defensa del primero "divergentes en su totalidad" los testimonios prestados por ambos en el juzgado, en el que el pocero declaró como testigo. Además, solicitó que se le pida a este último que aporte el plan de seguridad y salud que, según dijo, lo tenía pero no ha presentado.

Asimismo, en este escrito, la defensa solicitó un tercer careo, en este caso entre el pocero y un ayudante de éste, que también compareció como testigo. En este caso, el letrado argumentó esta petición en el objetivo de "esclarecer ciertos interrogantes que dimanan de las testificales prestadas por los mismos".

Por otro lado, en otro escrito, esta parte se opone a que la madre del pequeño siga como coacusadora particular, junto con su marido; argumentando la "renuncia expresa e inequívoca" de esta "a ejercitar cualesquiera acciones contra el investigado" que realizó en la declaración judicial.